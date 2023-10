Nuovi sviluppi movimenteranno Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre rivelano che Vito rinuncerà al posto di contabile del grande magazzino milanese, perciò Vittorio dovrà cercare un rimpiazzo.

Sapendo che suo fratello è in cerca di un lavoro, Marcello suggerirà a Matteo di candidarsi come contabile. E mentre il padre di Maria indagherà per scoprire che cosa stia accadendo tra la figlia e Vito, mamma Concetta si offrirà di aiutarla in atelier.

In vista della partenza per la Svizzera, la contessa Di Sant'Erasmo informerà Vittorio che cederà le sue quote ad una ignota persona fidata.

Nel frattempo si scoprirà qualcosa in più sul conto di Delia. Tutto avrà inizio quando al negozio in cui lavora la Venere farà il suo ingresso un misterioso signore. Delia lo eviterà e poi rivelerà a Clara il legame che ha con questa persona.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, settimana fino al 13/10: Delia parla a Clara di un misterioso signore che sta evitando

Dopo aver verificato con i suoi stessi occhi che Elvira è veramente fidanzata con Tullio, Salvatore si renderà conto di non poter competere con il ragazzo.

Un cliente sconosciuto arriverà al grande magazzino in cui lavora Delia, ma Delia farà di tutto per evitarlo. Il giorno seguente la Venere rivelerà a Clara che lei e quel signore che ha evitato, in realtà si conoscono.

Sarà così che si verrà sapere con è accaduto tra i due.

Il paradiso delle signore, spoiler al 13/10: Ciro indaga su Vito e Maria

Problemi all'interno del libro contabile del Paradiso. Vittorio e Roberto dovranno cercare di rimediare all'istante all'irregolarità riscontrata, intanto verranno a sapere che Vito non tornerà a Milano ancora per molto tempo.

La notizia sarà poi riferita a Maria e Conti dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo contabile. Non passerà molto tempo prima che Ciro si renda conto che tra la figlia e Vito ci siano dei problemi, per questo motivo Ciro indagherà a fondo.

Nel frattempo la madre di Maria, notando che la figlia ha bisogno di una mano poiché in atelier ci sono tante incombenze, si metterà a sua disposizione.

Vittorio assume Matteo, Adelaide cede le sue quote

Spazio anche agli altri personaggi di questa daily soap italiana. Salvatore informerà Marcello che suo fratello è in cerca di un impiego. Barbieri, dopo aver scoperto che a Vittorio occorre un contabile, non esiterà a fare il nome di Matteo. Il giovane supererà il colloquio iniziale, ma dovrà affrontare un periodo di prova. Nel frattempo Adelaide sarà in partenza per Ginevra e informerà Vittorio che passerà le sue quote ad una persona fidata.

Un'uscita a quattro porterà Elvira e il suo nuovo fidanzato a frequentare Irene e Alfredo, finendo per mettere in difficoltà il magazziniere e spingendolo a non dire nulla all'amico Salvatore. Purtroppo, per Alfredo, Amato lo verrà a sapere.