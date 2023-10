Oggi, martedì 3 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. I fan sono stati aggiornati su quello che è accaduto nella scuola e in casetta negli ultimi giorni, dalle tensioni che sono nate tra gli allievi alle prime crisi che stanno vivendo da quando è iniziata l'edizione. Compito in arrivo per Simone, sfida per Sarah: la prof Pettinelli, infatti, ha scelto la 18enne e non Mida per il confronto con Alice nel terzo speciale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nel daytime di Amici del 2 ottobre si è parlato delle tensioni che sono nate in casetta dopo le critiche che Ezio ha rivolto a tutto il gruppo, quello di oggi è iniziato con l'assegnazione del primo compito in vista della terza puntata.

La maestra Celentano ha deciso di mettere alla prova Simone, titolare del team capitanato da Emanuel Lo, con una coreografia di danza moderna ricca di elementi tecnici per testare la sua preparazione e i margini di crescita che ha.

La prof Alessandra ha anche criticato l'aspetto fisico del ballerino, a suo dire troppo esile e quindi poco prestante quando si esibisce sul palcoscenico.

Le parole dell'insegnante hanno colpito il ragazzo, che non ha trattenuto le lacrime mentre parlava delle difficoltà che ha dovuto affrontare per riuscire a dimostrare di valere qualcosa come danzatore.

"Accetto il compito, anche se so che verrò massacrato", ha commentato il giovane in casetta.

Per Simone è la seconda critica di questo genere in pochi giorni: durante il secondo speciale, Garrison ha definito l'alunno "brutto", scatenando la reazione piccata dei fan del talent-show e quella di Maria che si è subito esposta per difenderlo.

Il verdetto della docente di Amici

La puntata di Amici del 3 ottobre, è proseguita con un'importante comunicazione di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli ha scelto chi dovrà fare la sfida con Alice e l'ha svelato con una lettera in cui ha spiegato che Sarah ha una voce infantile e secondo lei non merita di proseguire gli studi nella scuola.

La titolare del team Cuccarini ha trattenuto le lacrime e ha cercato di reagire a questa difficile prova dimostrando all'insegnante che si sbaglia sul suo conto.

"Mida per ora sei salvo", ha scritto la prof di canto all'altro alunno che era candidato alla prima sfida dell'edizione 2023/2023 ma che per ora è riconfermato nella classe, almeno per un'altra settimana.

Il confronto tra le due giovani avverrà sia su cover che su inediti, esattamente come è sempre successo a tutti i ragazzi che hanno partecipato al programma.

Confronto in arrivo ad Amici

Il daytime odierno di Amici, inoltre, non ha aggiornato il pubblico su cosa ha deciso di fare Ezio: solo 24 ore fa, infatti, il ragazzo si è detto pronto ad abbandonare la scuola perché non si trova bene con quasi tutti i compagni di classe.

"Io me ne vado, questo non è il posto giusto per me. C'è falsità e cattiveria", con queste parole il cantante ha fatto sapere che presto potrebbe lasciare il banco che Anna Pettinelli gli ha assegnato solo una settimana fa.

La stessa professoressa, inoltre, ha messo il suo alunno davanti ad un bivio: rimanere con convinzione oppure tornare a casa rinunciando a quest'opportunità.

Tornando alla sfida che si svolgerà nella terza puntata, il pubblico di Canale 5 la vedrà domenica 8 ottobre ma sarà registrata giovedì 5: tra due giorni, dunque, in rete circoleranno le anticipazioni su come andrà a finire, se a vincere il confronto sarà la titolare Sarah o l'esterna Alice.