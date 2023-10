Nuovi screzi all'interno del casa del Grande Fratello. Nel pomeriggio di domenica 1° ottobre, Massimiliano Varrese ha rimproverato Letizia Petris per essersi alzata alle 4 del pomeriggio. Sebbene la ragazza si sia giustificata spiegando di non aver chiuso occhio tutta la notte, alla fine si è lasciata scappare un'imprecazione. Alle parole di Letizia, è calato il gelo tra i concorrenti del tugurio per paura di un provvedimenti disciplinare.

Il botta e risposta

Nel pomeriggio di ieri, Massimiliano ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa sull'atteggiamento di Letizia.

Rivolgendosi alla coinquilina le ha fatto notare di essersi alzata con molto ritardo rispetto agli altri: "Questa si alza alle 4 del pomeriggio".

Evidentemente stizzita per il rimprovero Petris ha sbottato e si è lasciata scappare un'imprecazione.

In seguito alla frase pronunciata dalla concorrente all'interno del tugurio è calato il gelo: il primo pensiero è andato a un possibile provvedimento disciplinare nei confronti della ragazza. Successivamente Massimiliano ha ripreso il discorso e con sarcasmo ha aggiunto: "Letizia stiamo scherzando? Nessuno ha dormito".

La 25enne nuovamente infastidita ha fatto notare di essere stanca di sentire continue frasi ironiche sul suo conto: "Non sono un pagliaccio".

A sedare gli animi ci ha pensato Marco Fortunati, sostenendo che lui crede di essere un pagliaccio per via del suo naso.

Cosa succederà a Letizia?

Al momento non è dato sapere se Letizia Petris riceverà o meno un provvedimento disciplinare. Sui social, l'opinione dei telespettatori del reality show risulta essere contrastante: c'è chi sostiene che la ragazza abbia mancato di rispetto e quindi merita di essere squalificata dal gioco, e chi sostiene che abbia solamente pronunciato un'espressione colorita per via di uno scatto di rabbia.

Gli autori attualmente non sono intervenuti, ma non è escluso che sia stata richiamata in confessionale per moderare i termini.

Letizia ha ricevuto una sorpresa

Nella precedente puntata del GF, Letizia ha ricevuto la visita di sua mamma. Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui la concorrente ha raccontato in breve la storia della sua famiglia: i genitori si sono conosciuti presso la comunità di San Patrignano e Letizia ha vissuto i suoi primi anni di vita in quel luogo.

Letizia ha rivelato di avere ricevuto molti "no" dalla mamma per paura che prendesse una strada sbagliata: solo dopo la morta di suo padre, Letizia ha ricucito il rapporto con la mamma.

La storia della concorrente è stata apprezzata dai concorrenti e dai telespettatori, lo stesso conduttore è apparso visibilmente scosso.