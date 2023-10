Lorenzo Remotti è finito al centro di una polemica sui social, per via di alcuni commenti offensivi e maschilisti effettuati nei confronti di Beatrice Luzzi.

Il concorrente del Grande Fratello mentre si trovava in giardino con Alex Schwazer, Paolo Masella e Massimiliano Varrese ha sostenuto che la coinquilina è sempre pungente nei confronti degli altri perché non ha un uomo al suo fianco che la renda "felice", sui social non sono mancate le critiche.

Le parole di Remotti

Tra Lorenzo e Beatrice non c'è alcuna intesa, tanto che i due coinquilini si sono più volte punzecchiati.

Nel corso di una chiacchierata in giardino effettuata con Paolo, Alex e Massimiliano, Remotti ha fatto una riflessione sull'atteggiamento dell'attrice sostenendo in modo maschilista che abbia una mancanza d'affetto: "Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo sarebbe un’altra persona".

Lorenzo su Beatrice: -“Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo, che le desse affetto, sarebbe completamente un'altra persona, molto più docile”



Ma che schifo di discorso è? A dir poco retrogrado e maschilista #GrandeFratello #gfpic.twitter.com/tKXueTtVCi — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 3, 2023

L'indignazione di alcuni utenti del web

La riflessione di Lorenzo Remotti non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Sul social X, alcuni utenti hanno chiesto un provvedimento disciplinare nei confronti del concorrente: "Che schifo". A detta di un utente il commento di Lorenzo sarebbe maschilista e retrogrado. Un altro invece ha sbottato: "Quindi per il calzolaio una donna in questo caso Beatrice con gli anni è diventata schietta, forte e indipendente solamente per mancanza d'amore e affetto da parte di un uomo?

Bocca mia taci che è meglio". Un altro telespettatore invece ha criticato chi è rimasto impassibile al discorso di Lorenzo.

Beatrice Luzzi finisce nel mirino di Anita

Nel frattempo, anche Anita Olivieri si è lasciata scappare una volgarità su Beatrice.

Tutto è iniziato dalla richiesta dell'attrice di appartarsi in zona beauty con Giuseppe Garibaldi per fare una chiacchierata lontano dagli altri concorrenti.

Ciro con ironia ha affermato: "Ah, volete un po' di intimità" e successivamente ha chiesto con tono goliardico di essere invitato ad un eventuale matrimonio. Anita invece ha alluso ad un possibile rapporto intimo tra i due coinquilini, in modo che Beatrice possa diventare più docile nei confronti dei suoi compagni d'avventura. Anche in questo caso però la frase non è passata inosservata ai telespettatori, tanto che alcuni hanno chiesto un richiamo. La stessa Letizia si è dissociata dalla frase della coinquilina e l'ha invitata a stare più attenta a ciò che dice visto che poi si lamenta che in puntata viene descritta come colei che parla alle spalle dei concorrenti.