Sono trascorsi alcuni mesi da quando hanno concluso l'esperienza a Temptation Island, ma Mirko e Perla sono ancora al centro dell'attenzione per il loro rapporto. Dopo che per giorni si è vociferato di una crisi in corso tra Greta e Brunetti a causa del loro incontro ad una sfilata, Vatiero ha preso parola sui social network per spiegare di avere sentito l'ex di recente, ma di non avere intenzione di tornare con lui dopo tutto quello che è successo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Nonostante Perla continui a dire no al riavvicinamento con l'ex Mirko, fan e curiosi sono portati a credere ai rumor che circolano sulla "coppia": accantonate le relazioni con i tentatori Greta e Igor, i due avrebbero riallacciato un rapporto, quantomeno telefonico.

La sera del 3 ottobre, dunque, Vatiero è tornata su questo argomento rispondendo ad alcune domande dei follower.

A chi continua a chiederle se ci sono possibilità che torni con Brunetti, al quale è stata legata per cinque anni, la napoletana ha fatto sapere: "Mi dispiacere deludere le aspettative di molti, ma tra noi non ci sarà nessun ritorno, lo escludo".

"Abbiamo vite diverse e siamo cambiati tanto entrambi, ad oggi non potrei più condividere nulla con lui", ha aggiunto la protagonista di Temptation Island prima di fare una confessione che ha un po' spiazzato chi la segue su Instagram.

Rivelazioni sul legame dopo Temptation Island

Anche se continua a smentire i Gossip che la vorrebbero prossima a tornare in coppia con Mirko, l'altra sera Perla ha ammesso di aver avuto contatti con l'ex dopo la rottura al falò di Temptation Island.

Come hanno sostenuto esperti di cronaca rosa e influencer come Deianira Marzano e Amedeo Venza per settimane, i due ex fidanzati hanno avuto un confronto lontano da occhi indiscreti ma soprattutto senza coinvolgere Igor e Greta.

"Ci siamo sentiti e abbiamo parlato tanto, è vero", ha confessato Vatiero su Instagram il 3 ottobre.

Nel motivare il faccia a faccia che ha avuto con Brunetti (non si sa se solo telefonico oppure anche di persona), Perla ha aggiunto: "Ne avevamo bisogno, l'affetto ci sarà sempre nonostante tutto".

Queste parole potrebbero far pensare che prima o poi i due torneranno insieme, ma la giovane insiste nel dire che ciò non accadrà perché dopo il programma sono cambiate tantissime cose.

L'addio al single di Temptation Island

Anche se ha sentito l'ex di recente, Perla ci tiene a far sapere che chi spera in un ritorno di fiamma rimarrà deluso: "Capirete la mia coerenza dall'inizio alla fine".

La ragazza, poi, ha precisato che non parlerà più di Mirko perché non fa parte della sua vita e c'è motivo di tirarlo in ballo tutte le volte che risponde alle domande su Instagram.

Anche la storia d'amore con Igor, però, è naufragata e Vatiero lo ha confermato sui social dicendo che ad allontanarli è stata una profonda incompatibilità caratteriale, una serie di divergenze che la lontananza e i troppi impegni hanno reso ancora più incolmabili.

Anche al single che ha conosciuto a Temptation Island, però, Perla vuole bene e gli promette di esserci sempre per lui, soprattutto nei momenti di difficoltà.