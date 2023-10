Nella casa del Grande Fratello continuano le tensioni e le frecciatine tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. L'attrice, secondo Massimiliano, nutrirebbe un interesse nei suoi confronti: ''Sono il suo tipo, non lo ammetterà mai''. Le parole dell'attore rischiano di surriscaldare un clima già rovente.

Massimiliano e il presunto interesse di Beatrice

Dopo qualche giorno in cui Massimiliano Varrese si è fermato a rimuginare sul suo rapporto con Heidi e sulle parole forti del padre, l'attore è tornato alla ribalta con alcune dichiarazioni che faranno certamente discutere.

Massimiliano ha detto che Beatrice Luzzi avrebbe un certo interesse nei suoi confronti, ma anche che la donna non lo ammetterà mai per i loro trascorsi turbolenti all'interno della casa. Parlando con Fiordaliso l'attore ha asserito: ''Lei non conosce l'ironia, pensa sempre che sia un attacco, lei fondamentalmente uno come me lo ama''. ''Sono il suo tipo ma non lo ammetterà mai'', ha rincarato la dose Varrese, convinto delle sue forti dichiarazioni. Riferito a Giuseppe ha anche affermato: ''Lei fondamentalmente ha un odio per la figura maschile''.

Anche Alex Schwazer è convinto di piacere a Beatrice

Non è stato solo Massimiliano a sostenere di avvertire l'interesse da Beatrice Luzzi, anche Alex, infatti, ha affermato che l'attrice gli abbia fatto capire in maniera inequivocabile di non essere indifferente la fascino del marciatore.

''Hai detto che ti piace un uomo sposato, sono assolutamente io, me lo hai detto'', sono state queste le parole dell'ex campione olimpico nei confronti di Beatrice durante l'ultima diretta.

In tutto ciò c'è da chiedersi quale sarà l'atteggiamento di Giuseppe nella prossima puntata del reality e come reagirà a tutte queste dichiarazioni.

Sonia Bruganelli in difesa di Beatrice Luzzi

L'ex opinionista del Grande Fratello Sonia Bruganelli non ha resistito ed intervenuta sulle dichiarazioni di Massimiliano Varrese. ''Queste sono le frasi per cui mi dispiace non essere in studio'', ha affermato Sonia in merito alle parole pronunciate dall'attore.

Nello specifico Bruganelli non avrebbe mandato giù le seguenti affermazioni: ''Non ammetterà mai che mi ama ed è per questo che mi odia, perché lei principalmente odia l'uomo.

Lei ha un odio per la figura maschile''. Dichiarazioni forti da parte di Varrese che probabilmente saranno affrontate e discusse da Signorini nella diretta di lunedì, c'è da vedere come reagirà Beatrice e se il conduttore accetterà l'assist di Sonia e deciderà di farla intervenire.