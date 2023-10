Nel corso della diretta del Grande Fratello, in onda nel prime time di lunedì 23 ottobre, verrà decretato il nuovo preferito del pubblico. Stando ai sondaggi lanciati sul web, le meno votate sarebbero Rosy Chin e Valentina Modini. A ottenere più consensi sarebbe ancora una volta Beatrice Luzzi. i.

Televoto sul preferito del 23 ottobre: in nomination Beatrice, Grecia, Rosy, Valentina, Giselda e Vittorio

Il televoto aperto da Alfonso Signorini nella diretta dello scorso giovedì, non è eliminatorio. Il più votato sarà proclamato preferito e conquisterà non solo l'immunità, ma avrà anche il vantaggio di decidere le sorti degli altri concorrenti in nomination.

In nomination attualmente ci sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Valentina Modini, Grecia Colmenares, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi.

Il pubblico da casa è chiamato a votare il preferito. Il concorrente che otterrà meno voti, finirà in nomination nel prossimo televoto eliminatorio. Quindi sarà a rischio eliminazione. Come noto, da qualche settimana a questa a parte, l'eliminazione dei concorrenti non avviene più nella diretta del lunedì ma in quella del giovedì. Al termine della scorsa puntata, su 'Grande Fratello forumfree' é stato aperto un sondaggio per capire il sentiment del pubblico in merito a questo ultimo televoto.

Valentina e Rosy le meno votate dal pubblico del GF: il verdetto dei sondaggi

Stando al sondaggio, le concorrenti meno votate dal pubblico e che quindi potrebbero finire a rischio eliminazione sono Valentina Modini e Rosy Chin.

I dati aggiornati vedono in ultima posizione Valentina con solo il 5% delle preferenze. La chef di origini cinese invece, al momento ottiene pochi voti in più.

La percentuale di consensi per lei si aggira intorno al 6%. Comunque sia, bisognerà attendere il verdetto ufficiale del televoto che berrà annunciato da Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta.

Beatrice Luzzi ancora la preferita dal pubblico

Non sembrano esserci dubbi su chi sarà la preferita del pubblico [VIDEO]. Secondo il sondaggio, ad avere la meglio sarà ancora una volta Beatrice Luzzi, con una percentuale di preferenze del 48%.

In seconda posizione, molto distaccato dall'attrice romana, c'è Vittorio Menozzi con il 20% delle preferenze. Terza piazza per Grecia, seguita da Giselda. Come già accennato, le ultime due piazze sono occupate da Rosy e Valentina. Comunque sia, nessuna delle due rischia di uscire nella puntata del Grande Fratello del 23 ottobre.

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima di scoprire chi sarà il prossimo concorrente che dovrà abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà.