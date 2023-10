Quest'oggi Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per replicare all'intervista di Alessandro Basciano. In primis, la 22enne ha ammesso di essere dispiaciuta nel vedere il suo ex in lacrime, ma al tempo stesso ha precisato di avere visto talmente tante volte questa scena da non provare poi così tante emozioni nell'assistere a un qualcosa di ormai trito e ritrito.

Le parole di Sophie

Dapprima Codegoni è stata ospite di Verissimo per raccontare la propria versione dei fatti sulla fine del rapporto con Basciano, conosciuto al Grande Fratello, poi lui ha replicato e adesso, sempre dal salotto di Silvia Toffanin laddove i due si stanno continuando a scambiare verità presunte o tali, accuse e rimproveri, Codegoni ha deciso di controreplicare.

"È tosta. Ho visto l’intervista e ho visto cose che non mi sono piaciute, sono stati toccati tasti troppo delicati - ha iniziato Codegoni - Io sono felice di essere venuta qui a raccontare la nostra rottura, tante donne mi hanno dato forza e io l'ho data a loro perché mi hanno detto che si trovano nella mia stessa situazione. Io so cosa è successo nel mio cuore e ho detto "finisce qui", poi, l'ho visto e ho detto "non posso permettergli che mi faccia passare da cattiva" ecco perché sono qui. Sarei bugiarda a dirti che ho provato qualcosa vedendolo piangere. Io lo amo ma quel pianto non mi ha fatto pena perché di pianti così ne ho visti tantissimi e tutte le volte gli ho detto "riproviamoci" ma quante altre volte lo devo fare?

Lui nega ovviamente e io non gli credo, quando ho scoperto il tradimento, lui ha cambiato almeno 15 versioni".

La verità sui tradimenti

In questa seconda ospitata a Verissimo, Sophie Codegoni è tornata dunque a parlare del presunto tradimento subito da Basciano mentre si trovava a Ibiza: "La sua versione di oggi potrebbe essere credibile ma quello che ho io nel telefono, sono prove.

Dal momento che lui è andato in discoteca con lei e si sono strusciati o quasi baciati, non mi è sembrato che tu ti controllassi. Io oggi parlo e dico ma con che coraggio hai fatto certe cose a me e tua figlia a casa?" ha precisato sull'argomento.

La presunta amante di Basciano, quella che sarebbe stata con lui a Ibiza, sarebbe la modella Luz Macabello, che su Instagram ha pubblicato un suo scatto inserendo una didascalia piuttosto forte: "Rimango reale in mezzo a tanta falsità.

Come dice Sfera; come i tuoi gioielli. Tutti fake, eh-ehi, tutti fake, tutti fake, eh-ehi".

Nei giorni scorsi anche Fabrizio Corona tramite il sito Dillinger News aveva fornito in anteprima il suo nome indicandola come la presunta amante di Basciano. A tal proposito l'ex re dei paparazzi aveva anche criticato la modella per aver messo a repentaglio con la propria condotta, una famiglia intera.