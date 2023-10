Il "triangolo" Perla-Mirko-Greta è una delle dinamiche più discusse dentro e fuori la casa del Grande Fratello: dopo che la single di Temptation Island ha avuto un faccia a faccia con il compagno, è intervenuta Vatiero con una lettera che ha fatto storcere il naso al suo ultimo ex. Su Instagram, infatti, Igor Zeetti ha scritto che la sua frequentazione con la napoletana sarebbe finita perché lei è ancora presa di Brunetti e le lacrime di ieri lo confermerebbero.

Aggiornamenti sui personaggi al GF

Se recentemente Greta è andata contro Perla con un messaggio Instagram che ha poi eliminato, un altro protagonista di Temptation Island 2023 ha voluto dire la sua su quello che è successo il 26 ottobre al GF.

Dopo aver ascoltato le belle parole che Vatiero ha rivolto a Mirko a circa cinque mesi dalla loro rottura, Igor Zeetti si è esposto sui social network per lanciare un paio di frecciatine alla sua ex.

Se in passato non si è mai sbilanciato sul perché la sua storica con Perla non ha funzionato, ieri sera il giovane ha fatto sapere: "Ecco spiegato il motivo per cui è finita tra noi. Stasera si è capito tutto e lo dico a chi ha parlato inutilmente".

Anche se tra le righe, dunque, il tentatore ha sostenuto che la sua frequentazione con Vatiero è terminata perché lei sarebbe ancora innamorata di Brunetti, il suo storico compagno per il quale ha anche pianto l'altra sera su Canale 5.

L'affondo dopo il bel gesto al GF

Nella lettera che ha fatto recapitare a Mirko, infatti, Perla ad un certo punto dice: "Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un'altra persona".

Dev'essere stato proprio questo passaggio a far infuriare Igor, anche perché è a lui che la ragazza si è legata subito dopo aver rotto con lo storico fidanzato a Temptation Island.

"Ricordatevi di essere sempre sinceri con chi vi dà il cuore e si mette in gioco per voi", ha concluso Zeetti nello sfogo Instagram che i siti di gossip stanno riportando il 27 ottobre.

Nel bel messaggio che ha voluto far arrivare a Brunetti, però, Vatiero non ha detto chiaramente di sperare in un loro ritorno di fiamma, ma molti spettatori lo pensano sia dopo aver ascoltato le sue parole che dopo averla sentita commuoversi ricordando la storia d'amore di 5 anni che ha vissuto.

Ipotesi nuovo ingresso nella casa

Nonostante la bella lettera di Perla, però, Mirko ha detto più volte che il suo cuore ora batte per Greta e che il sentimento che provava per la ex è finito da tempo.

Signorini continua intanto a insistere su un possibile riavvicinamento tra i due ex, tant'è che quando Brunetti gli ha detto che vorrebbe tanto riabbracciare Rossetti nella casa, gli ha risposto sarcastico: "Vuoi Greta? Bene, allora noi ti manderemo Perla".

Vari spettatori del reality-show, inoltre, si sono commossi nell'ascoltare le parole d'affetto che Vatiero ha dedicato a Brunetti, una serie di frasi che sembrano celare un sentimento ancora molto forte.

Nei giorni scorsi sul web si è sparsa la voce che Perla sarebbe stata vicinissima all'ingresso nel cast del reality di Canale 5: se la "rivale" Greta è stata solo ospite di una puntata, pare che la napoletana potrebbe addirittura diventare una nuova concorrente.

Ad oggi, però, questa rimane una teoria anche se Signorini si è lasciato sfuggire che tale dinamica sarà al centro di molte altre puntate del Grande Fratello e quindi non si escludono colpi di scena.