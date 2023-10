In Terra Amara Ümit non sarà benevola con Demir, nemmeno quando la salverà dalla possibilità di finire in carcere per l'omicidio di Sevda. La ragazza lo ricatterà, obbligandolo a ospitarla a Villa Yaman, cosa che farà andare su tutte le furie Züleyha. Per non perdere la fiducia della moglie, Demir sarà costretto a raccontarle come sono andate le cose: dalla morte di Sevda fino al seppellimento avvenuto in gran segreto e grazie a lui.

Ümit costringe Demir a farla vivere a Villa Yaman

Ümit piomberà come una furia a casa Yaman e pretenderà di poter vivere nella villa.

Demir accetterà la proposta e Züleyha non riuscirà a crederci: come può portare nella villa la sua ex amante? Anche se aspetta un bambino da lui, è una cosa inconcepibile. Stanca dello strano atteggiamento del marito, che sembrerà pensare di più al bene della sua ex amante che alla sua famiglia, Züleyha sarà pronta a preparare i bagagli e ad andarsene via di casa.

Demir sa che per trattenere la moglie deve fare solamente una cosa: dirle la verità dei fatti. Per questo si farà coraggio e l'affronterà a quattrocchi.

Demir svela a Züleyha che Sevda è morta

Demir sarà sincero con Züleyha e le racconterà che cosa è successo: "Sevda è morta, è stata Ümit a ucciderla". Una frase che lascerà Züleyha di stucco anche perché, nonostante Ümit sia subdola, non riuscirà a capire perché abbia ucciso la madre, dopo averla cercata per tanto tempo.

Demir, così, le racconterà dettagliatamente cosa è successo. Ha avuto l'ennesimo scontro con Ümit, in cui era presente anche Sevda. La situazione è degenerata: Ümit ha tirato fuori una pistola e ha fatto partire una colpo contro di lui. Sevda, però, si è messa in mezzo e ha preso in pieno la pallottola, rinunciando così alla sua vita per lui.

Demir ha nascosto il corpo di Sevda nella sua auto

Sevda però, prima di esalare l'ultimo respiro, ha fatto una richiesta specifica a Demir: "Mi ha chiesto di proteggere Ümit e di impedire che finisse in prigione per l'omicidio commesso". Züleyha sarà sempre più scioccata, ma allora che fine ha fatto il corpo di Sevda?

"Ho deciso di prendere il corpo di Sevda e di nasconderlo nel bagagliaio della mia macchina.

Mi sono occupato di tutto, sono stato io a seppellirla in un luogo lontano da Çukurova", ammetterà Demir.

Demir confessa a Züleyha che Ümit lo sta ricattando

Züleyha però non capirà una cosa: se Demir ha salvato la pelle a Ümit, perché continua a provare a rovinargli la vita? "Ümit mi ha ricattato: se non la faccio vivere nella nostra villa, andrà dalla polizia e mi denuncerà per l'omicidio di Sevda", rivelerà Demir, che potrebbe seriamente rischiare di finire in carcere, visto che tutti sanno che nell'ultimo periodo i rapporti con Sevda non erano dei migliori.

Züleyha non saprà cosa dire, non le resterà che accettare la dura realtà e accogliere Ümit a casa sua.