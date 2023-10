Durante la 10^ puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 12 ottobre, è stata mostrata una clip in cui si sente Massimiliano Varrese dichiararsi a Heidi Baci. Scendendo nel dettaglio, l'attore ha ammesso che la presenza della 25enne all'interno della casa di Cinecittà è la cosa più bella che gli potesse capitare in questa nuova esperienza televisiva.

Le parole di Varrese

Parlando con Ciro Petrone, Massimiliano Varrese si è esposto nuovamente su Heidi Baci. L'attore vorrebbe approfondire a tutti i costi la conoscenza con la coinquilina di Pescara, tanto da avere chiesto dei consigli a Petrone su come riuscire a conquistare Heidi.

Durante la diretta Alfonso Signorini ha mandato in onda anche una clip in cui si sente Varrese effettuare una vera e propria dichiarazione a Baci: "Sei la cosa più bella che mi potesse capire qua dentro".

In seguito alle importanti parole di Massimiliano, Heidi è rimasta colpita e ha deciso di buttare giù il muro che aveva messo all'inizio. Sebbene Baci abbia sempre ammesso di essere attratta fisicamente da Varrese, non voleva approfondire la conoscenza per via della differenza d'età e per il passato dell'attore: Varrese ha alle spalle un matrimonio al capolinea e una figlia.

Il percorso di Heidi all'interno del programma

Heidi Baci è una delle concorrente più discusse del Reality Show. In principio, la concorrente aveva mostrato un feeling con Massimiliano Varrese ma aveva preferito interrompere la conoscenza.

Successivamente aveva riferito di essere attratta da Vittorio Menozzi, ma quest'ultimo nella precedente puntata ha detto che dentro di sé non è scoccata la scintilla e ha anche rivelato di essere attratto fisicamente da Anita Olivieri. Nel momento in cui la 25enne di Pescara ha ricevuto picche da Menozzi, è tornata sui suoi passi con Varrese.

Heidi Baci criticata da alcuni utenti del web

L'atteggiamento di Heidi Baci sembra non piacere ai telespettatori del GF. Sul social X moltissimi utenti si sono detti convinti che la concorrente abbia messo in atto una strategia solamente per avere visibilità all'interno del programma. Un utente crede che Baci si sia avvicinata a Massimiliano per superare la nomination della settimana.

Un altro utente ha riferito di essere rimasto molto deluso per il cambio di passo della concorrente. Scorrendo nei commenti c'è anche chi si è domandato cosa avesse fatto Baci se Vittorio avesse deciso di approfondire la conoscenza - tale pensiero è stato espresso anche da Anita Olivieri durante la puntata.

Infine c'è chi si è augurato che Baci torni sui suoi passi in quanto non ritengono Varrese il suo tipo di uomo ideale.