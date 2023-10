Mentre nella casa del Grande Fratello sta andando in scena l'inaspettato riavvicinamento tra Heidi e Massimiliano, alcuni fan sostengono di aver comunicato con la madre della ragazza. Stando ad un messaggio che viene attribuito alla mamma della concorrente, tutta la famiglia Baci sarebbe contraria al flirt con Varrese, secondo loro quasi "imposto" dalla produzione per creare dinamiche da proporre ai telespettatori.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Heidi sembra aver cambiato idea sul tipo di legame che vuole avere con Massimiliano all'interno della casa: nel corso della puntata del Grande Fratello che è andata in onda il 12 ottobre, la giovane ha ammesso di provare un interesse per l'attore anche se in passato ha detto il contrario.

Questa possibile storia d'amore, però, non andrebbe a genio ai parenti della ragazza: questo almeno è quello che si evince da un messaggio che la madre di Baci avrebbe inviato ai fan nelle scorse ore.

Nel commentare quello che sta accadendo tra le mura di Cinecittà negli ultimi giorni, la mamma della studentessa avrebbe scritto: "Siamo devastati, ci sentiamo con le mani legate".

In questo sfogo che i siti di gossip stanno riportando, la signora sosterrebbe che la produzione del reality-show non starebbe acconsentendo ad un incontro tra suo marito e Heidi, un faccia a faccia che potrebbe aiutare la concorrente a fare chiarezza su cosa è giusto fare e cosa no.

Le parole sul percorso al Grande Fratello

Su Massimiliano, che da settimane sta corteggiando sua figlia tra le mura del Grande Fratello, la signora avrebbe detto: "Quest'uomo ha l'età di mio marito e la pressa, la obbliga a stare vicino a lui".

La produzione del reality Mediaset non avrebbe mai risposto agli appelli della famiglia Baci, probabilmente perché la dinamica di coppia funziona e serve per accrescere gli ascolti un po' tiepidi di questa edizione.

"Noi guardiamo la tv terrorizzati. Anzi io non guardo più nulla, mi riferiscono tutto gli altri. Mi sembra di vivere un incubo", si conclude così il messaggio che la mamma della concorrente avrebbe inviato ad alcuni fan per lamentarsi di quello che sta accadendo nella casa da quasi un mese.

Il dietrofront della protagonista del Grande Fratello

La famiglia di Heidi non ha ancora né confermato né smentito che queste parole appartengono ad uno di loro, quindi vanno prese con le pinze.

Nella casa del Grande Fratello, intanto, Heidi e Massimiliano sono di nuovo vicini e c'è chi è pronto a scommettere che presto succederà qualcosa tra loro. Sulla scia di quello che è accaduto tra Beatrice e Garibaldi, anche Baci e Varrese potrebbero lasciarsi andare all'attrazione fisica davanti alle telecamere.

L'attore si è sempre mostrato molto sicuro dell'interesse che la ragazza prova per lui, anche quando lei dichiarava "non mi piace" in diretta tv.

Visti gli ultimi sviluppi, il concorrente del reality-show ha avuto ragione e nei prossimi giorni il rapporto potrebbe evolversi fino a dare vita alla seconda coppia di quest'edizione del GF.