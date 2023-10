La puntata del Grande Fratello che è andata in onda il 5 ottobre, è stata dedicata soprattutto agli scontri che ci sono stati nella casa nei giorni precedenti: Beatrice Luzzi protagonista assoluta con litigi, ship con Giuseppe Garibaldi e vittoria netta al televoto per il preferito (47% su 8 concorrenti candidati). Signorini ha anche affrontato l'argomento Schwazer-Colmenares: molti fan, però, non hanno apprezzato la reazione ridanciana del conduttore allo "stai zitta" di Alex a Gracia.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello

In settimana nella casa del Grande Fratello Alex ha sbottato contro Grecia perché continuava ad interromperlo in un discorso: per la prima volta da quando è un concorrente del reality-show, lo sportivo ha perso le staffe e ha zittito la coinquilina puntandole anche il dito in faccia.

Nel corso della diretta di giovedì 5 ottobre è stato affrontato questo argomento, anche in modo veloce e con una serie di commenti del conduttore che non sono piaciuti affatto ai telespettatori.

Di fronte al "stai zitta, devo parlare io" di Schwazer all'attrice, infatti, Signorini si è fatto qualche risata e ha chiesto allo sportivo se si comporta così anche con sua moglie quando non lo lascia esprimere come vorrebbe.

I fan del programma non hanno apprezzato la leggerezza con la quale è stato trattato questo episodio, soprattutto perché per molto meno Beatrice è stata criticata sia dai compagni che dallo stesso Alfonso (come sull'espressione "torna a fare il macellaio" detta a Paolo durante una lite).

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

Su Twitter (o "X"), infatti, sono stati pubblicati molti commenti di disapprovazione sia sul comportamento di Alfonso che sulla scelta degli autori del Grande Fratello di far passare quest'episodio come un qualcosa di divertente.

"Vogliamo dire qualcosa a quel cafone di Alex oppure ridiamo?", "Lui ha avuto un atteggiamento aggressivo, ma tanto non gli diranno di chiedere scusa", "Ma perché Signorini la butta sul ridere?

", "Che schifo minimizzare così quello che ha fatto", "Ma tipo scusarsi?", "Io sono schifata", questi sono solo alcuni dei messaggi che i fan hanno postato sui social network mentre in tv andava in onda la puntata del reality Mediaset.

Un parere piuttosto condiviso, dunque, è che il conduttore avrebbe dovuto rimproverare Schwazer per il comportamento irrispettoso che ha avuto con Grecia, sia perché è una donna che perché è più adulta di lui.

Eliminazione flash al Grande Fratello

Gran parte della puntata del 5 ottobre, però, è stata dedicata a Beatrice e ai tanti scontri che avuto nella casa durante la settimana. L'attrice, infatti, è riuscita a litigare con quasi tutto il gruppo ma il pubblico si è schierato nettamente dalla sua parte: Luzzi ha vinto il televoto per il preferito con la schiacciante percentuale del 47% su 8 persone, un risultato che fa capire che la gente ha le idee molto chiare su chi ha ragione e chi no in questa diatriba.

Una catena di salvataggi iniziata proprio dalla concorrente protagonista di questo Grande Fratello, poi, ha portato ad un'eliminazione a sorpresa. Lorenzo, Valentina, Arnold e Vittorio hanno partecipato a una votazione flash che ha portato all'addio definitivo del calzolaio di Firenze.

Tra le mura di Cinecittà, infine, starebbe nascendo una simpatia inaspettata: Beatrice e Garibaldi si sono avvicinati molto nell'ultimo periodo e ieri sera Alfonso ha indagato su cosa potrebbe accadere tra loro in futuro. Entrambi gli inquilini hanno detto di provare un'attrazione fisica e di non voler fare previsioni sul loro rapporto.