Le anticipazioni delle prime puntate di Un posto al sole in programma dal 9 al 13 ottobre 2023 in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marina Giordano, che si ritroverà a rischiare la vita per la spietatezza di Lara.

Occhi puntati anche su Viola che, dopo il momento di passione vissuto con Damiano, si ritroverà in forte crisi e non saprà come gestire al meglio tale situazione.

Lara si rende conto di aver fallito: anticipazioni Un posto al sole 9-13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 13 ottobre 2023, rivelano che Lara si ritroverà sempre più in crisi perché ha capito che ormai c'è ben poco da fare con Roberto Ferri.

Il ricco imprenditore non si è lasciato affabulare da Lara e dal suo piano diabolico sul conto del piccolo Tommaso: alla fine ha scelto Marina e tra i due è ritornato di nuovo il sereno.

Di conseguenza, Lara si renderà conto di non avere tante chance in merito ad un possibile ritorno di fiamma insieme e finirà per scagliarsi in primis contro colei che considera la sua nemica, Marina.

Marina in pericolo di vita: anticipazioni Un posto al sole al 13 ottobre

In questi nuovi episodi della soap opera serale di Rai 3, ci sarà un momento in cui Lara finirà per mettere Marina in serio pericolo di vita.

La signora Giordano si ritroverà a dover fare i conti con le grinfie della sua nemica giurata e non sarà affatto semplice uscirne indenne.

Ad accorrere in soccorso di Marina sarà Ida, che riuscirà a salvarla: questo gesto finirà per permettere alle due donne di creare un feeling speciale.

Insomma, Ida inizierà a fidarsi sempre più di Marina e non la vedrà più come un semplice nemico da tenere a distanza. Basterà questo per far sì che la vera mamma di Tommaso smascheri definitivamente le bugie e il piano diabolico di Lara?

Viola in crisi per Damiano: anticipazioni Un posto al sole al 13 ottobre 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 9 al 13 ottobre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per l'incontro tra Guido e Gerry: quest'ultimo continuerà a sfogare il suo malessere nel cibo, e proverà a entrare in confidenza con lui.

Per Viola, invece, arriverà il momento di rivedere Damiano dopo il momento di passione che hanno vissuto assieme. Per la figlia di Ornella non sarà facile gestire tale situazione e si sentirà profondamente in crisi.

Da un lato, infatti, c'è l'imbarazzo per essere finiti a letto insieme dato che Viola è sposata con Eugenio, dall'altro lato però c'è il sentimento reale che li unisce davvero.

Di conseguenza, gestire tale situazione non sarà semplice e Viola si ritroverà messa a dura prova.

Giulia vuole la verità su Luca: anticipazioni Un posto al sole al 13 ottobre

Intanto Giulia noterà un atteggiamento diverso da parte di Luca e inizierà a sospettare che ci sia qualcosa che non va nella sua vita.

Per questo motivo, quindi, deciderà di mettersi a indagare per scoprire come stanno le cose e deciderà così di chiedere aiuto a Michele.

La donna si recherà dal giornalista con l'intento ben preciso di provare a capire perché Luca si sta comportando in un modo del tutto sospetto. Quale sarà la reazione di Michele? Da tempo sta consigliando a Luca di essere sincero con Giulia circa la sua malattia e, a questo punto, non si esclude che possa essere proprio lui ad accennare qualcosa alla donna.