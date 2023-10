Beatrice Luzzi ha intuito che l'edizione del Grande Fratello alla quale sta partecipando non sta andando benissimo. Anche se non può sapere i numeri che il reality-show sta ottenendo, l'attrice ha avvertito che qualcosa non va e ne ha parlato con Alex. Secondo lei, uno dei problemi principali del format sono le dinamiche e soprattutto l'assenza di interessi amorosi tra i concorrenti più giovani.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

A distanza di quasi un mese dal debutto, alcuni inquilini della casa hanno palesato dubbi sul futuro del Grande Fratello.

Chiacchierando con Alex, Beatrice si è lasciata andare a un paio di riflessioni che ai telespettatori sono parse intuizioni su quello che sta accadendo fuori dalla mura di Cinecittà.

"Qui non c'è niente, non succede nulla", ha detto Luzzi riferendosi alle dinamiche che il cast regala al pubblico.

Dopo aver sentito Alfonso Signorini insistere per diverse puntate su un possibile interesse di Heidi nei confronti di Massimiliano, poi, l'attrice è arrivata alla conclusione che gli addetti ai lavori punterebbero a formare nuove coppie per riavvicinare i fan al reality-show, che quest'anno sta facendo registrare ascolti piuttosto bassi e deludenti, almeno fino ad ora.

La 'profezia' della protagonista del Grande Fratello

Nel confrontarsi con Alex su quello che potrebbe cambiare già a partire dalla prossima puntata (in casa hanno sentito parlare di importanti novità in arrivo), Beatrice ha svelato quello che secondo lei è il vero problema di quest'edizione del Grande Fratello.

"Sono tutti fidanzati", ha detto la concorrente del reality-show focalizzando la sua attenzione su una delle dinamiche principali che mancherebbe alla stagione 2023, quella amorosa.

"Hanno preso tanti bellissimi giovani, ma tutti fidanzati", ha ribadito Luzzi.

Non a caso, Signorini ha cercato in ogni modo di "spingere" Heidi tra le braccia di Massimiliano, non fermandosi neppure davanti ai molti "non mi piace" che la ragazza ha detto in diretta ogni volta che è stata interpellata sull'argomento.

Varrese, però, ad oggi è l'unico inquilino ad aver palesato un interesse per una compagna d'avventura, uno dei pochi ad avere il cuore libero e a non escludere di poter trovare l'amore tra le mura di Cinecittà.

Ingressi in arrivo al Grande Fratello

Per evitare la chiusura anticipata (della quale si sta già cominciando a parlare sul web, soprattutto a fronte dei bassi ascolti delle puntate in prima serata), gli addetti ai lavori starebbero escogitando dei cambiamenti per il futuro.

Innanzitutto, il cast dovrebbe accogliere dei nuovi concorrenti: oltre al già annunciato Gianpiero Mughini, al Grande Fratello starebbero per arrivare altri personaggi famosi pronti a smuovere le dinamiche un po' ferme di quest'edizione.

"Entrerà gente che sa fare televisione", si legge in rete in questi primi giorni di ottobre.

Creare un gruppo misto (con prevalenza di persone sconosciute), non si è rivelata una scelta vincente: a quasi un mese dal debutto, nella casa è successo poco o niente e si vocifera che gli autori facciano fatica a costruire un prime-time visti gli scarsi argomenti che hanno a disposizione.

Per quanto riguarda gli ascolti, soltanto nella puntata d'esordio dell'11 settembre hanno sfiorato i 3 milioni: la curiosità del pubblico, però, è scemata già il giovedì successivo, quando a seguire il programma sono stati circa 2 milioni di spettatori. Questa è la media dei numeri che fa registrare il GF da quando è iniziato, con uno share che si aggira sempre attorno al 16-18%.