Che l'edizione 2023 del Grande Fratello non abbia ancora ingranato nonostante sia passato un mese dal debutto, è un dato di fatto. Se siti e riviste stanno ipotizzando una chiusura anticipata del reality-show per gli ascolti non esaltanti e per un cast che fornisce dinamiche abbastanza interessanti, nella casa si sono accorti che qualcosa non va. Alex e Beatrice, ad esempio, si sono detti dubbiosi sul futuro del programma, soprattutto perché non succederebbe nulla di rilevante, a partire dalle coppie che faticano a formarsi.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Dopo essere andata contro gli autori del Grande Fratello per i video che montano sulle sue giornate, Beatrice si è lasciata andare ad un'altra interessante dichiarazione sul programma e su quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro.

Inconsapevole di come sta andando il reality-show in termini di ascolto e di appeal sul pubblico, l'attrice si è confrontata con Alex sulla dinamiche che vengono affrontate in prima serata.

"Qui non c'è niente", ha detto Schwazer senza girarci troppo intorno.

Gli inquilini sperano in un'immediata inversione di tendenza perché l'edizione alla quale stanno partecipando stenta a regalare emozioni e colpi di scena agli spettatori.

"Non succede nulla, poi siamo anche separati", ha aggiunto Luzzi dicendosi preoccupata per quello che potrebbe accadere.

I numeri del Grande Fratello

Visto che non conoscono gli ascolti delle puntate in prime-time, alcuni concorrenti del Grande Fratello stanno incolpando i giovani del cast per le poche dinamiche che riescono a regalare al pubblico.

"Hanno preso tantissimi e bellissimi giovani, ma sono tutti fidanzati", ha detto Beatrice nel confronto che ha avuto con Alex sul futuro del programma.

Secondo Luzzi, dunque, il fatto che nella casa non si siano formate ancora coppie ad un mese dal debutto, potrebbe influire negativamente sul parere dei telespettatori sull'edizione 2023.

In effetti, le storie d'amore che nascevano tra le mura di Cinecittà hanno sempre avuto un peso importante sul successo di una stagione piuttosto che di un'altra: un anno fa, ad esempio, Signorini dedicava intere puntate al tira e molla tra Antonella ed Edoardo, al timido avvicinamento tra Daniele e Oriana, ma anche alla simpatia tra Antonino e Ginevra.

Quest'anno gli autori stanno provando ad indagare su un possibile interesse tra Massimiliano e Heidi, ma lei continua a dire che l'attore non le piace e che non intende fidanzarsi con lui.

Il retroscena sul Grande Fratello

Sui social network, intanto, sta circolando un'indiscrezione poco rassicurante sul futuro del Grande Fratello.

Il profilo Twitter di "Agent Beast", infatti, nelle scorse ore ha menzionato la possibilità che quest'edizione del reality-show venga chiusa anticipatamente rispetto al previsto.

"L'atmosfera è pesante, si fa fatica a sviluppare una puntata e non succedeva da decenni", si legge sui social network.

Insomma, Signorini e gli autori avrebbero grosse difficoltà nel mettere su una lista di argomenti da affrontare in prima serata, e la causa sarebbe che nella casa succede poco.

Questo l'hanno notato anche alcuni inquilini, gli stessi che si sono augurati che a breve accada qualcosa di nuovo che possa smuovere le dinamiche o spinga i giovani a lasciarsi andare all'attrazione, in modo che possano formarsi delle coppie.

Gli ascolti del format, comunque, restano "tiepidi" e lontanissimi da quelli delle precedenti edizioni: il 3 ottobre la puntata è stata seguita da 2,2 milioni di persone, per uno share che ha sfiorato il 18%.