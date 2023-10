Sembra essere in crisi l'unica storia d'amore che è nata nella casa del Grande Fratello in questa edizione: lo scorso 18 ottobre, infatti, Beatrice e Garibaldi hanno discusso animatamente per alcune confidenze che lui avrebbe fatto agli altri sulla loro intimità. Se Giuseppe nega di aver parlato con il gruppo di queste cose, i fan hanno scovato dei video che lo smentiscono: si è confidato con Angelica e altri su quello che avrebbe fatto con Luzzi di notte. Intanto in queste ore Beatrice ha pianto per la situazione che si è venuta a creare.

Incomprensioni tra Beatrice e Garibaldi

Beatrice ha frenato bruscamente nella conoscenza con Garibaldi e stavolta il motivo sono alcune confidenze che il giovane avrebbe fatto agli altri inquilini.

Dopo aver discusso animatamente con gran parte dei concorrenti in cucina, Luzzi è rimasta spiazzata dal fatto che alcuni di loro sapevano molte cose del suo rapporto con Giuseppe, anche intime.

L'attrice ha reagito malissimo a questa scoperta e ha trascorso qualche ora da sola in camera da letto, tra lacrime e amare riflessioni sul ragazzo al quale ha dato fiducia nella casa del Grande Fratello. Lui ha provato a difendersi dicendo: "Non ho mai parlato di quello che ci siamo detti, te lo assicuro". Beatrice, però, ha immediatamente ribattuto: "Sapevano tutto, soprattutto Angelica e questo non esiste".

Il dietrofront di Giuseppe

"Loro non vedevano l'ora di rovinarci e tu ci sei cascato con tutte le scarpe", ha sbottato ancora Beatrice prima di mandare via Garibaldi che cercava un confronto con lei in camera da letto.

La concorrente del Grande Fratello ha spiegato anche ad altri inquilini (tra cui il nuovo entrato Giampiero Mughini) il motivo della sua arrabbiatura: "Ha raccontato a tutti della nostra intimità, è l'ultima volta che lo permetto".

Se in un primo momento ha provato a fare pace con Luzzi, nella tarda serata del 18 ottobre Giuseppe ha drasticamente cambiato atteggiamento e si è riavvicinato al gruppo.

A far storcere il naso a molti spettatori del reality-show, sono state anche le risate che il calabrese si è fatto quando altri inquilini hanno fatto battute al veleno sull'attrice: "imbarazzante" e "non all'altezza della situazione" sono state le critiche più gettonate tra quelle che i fan hanno rivolto a Garibaldi l'altra sera.

Attesa per la prossima puntata

Beatrice si è detta convinta del fatto che Giuseppe si sia avvicinato a lei solo per creare dinamiche all'interno della casa, tant'è che alla prima difficoltà le ha voltato le spalle e ha sparlato di lei con il gruppo.

I due hanno anche provato a comunicare tra una sfuriata e l'altra, ma nella notte Garibaldi ha spiazzato dicendo che non gli importa se gli altri concorrenti del Grande Fratello criticato i sentimenti di Luzzi: in poche parole, ha detto che questi non sarebbero affari suoi.

Oggi, giovedì 19 ottobre, andrà in onda una nuova puntata e questa coppia sarà sicuramente al centro dell'attenzione. Alfonso Signorini proverà a capire le posizioni di entrambi gli inquilini, ma anche se ci sono i margini per un ritorno di fiamma.

Il pubblico, però, è curioso anche di capire se in diretta si tornerà a parlare di Heidi Baci e del perché si è ritirata dal gioco lunedì sera. Da quando ha abbandonato la casa, la 26enne non si è ancora fatta viva sui social network (se non con qualche mi piace alle sue fanpage) e il motivo potrebbe essere proprio che ha un'esclusiva con Canale 5 che le impedirebbe di rilasciare dichiarazioni sul suo percorso nel reality finché non sarà intervistata in qualche programma della rete.