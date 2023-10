Chi è il vero padre di Jana? Questo è un altro dei misteri che verrà alla luce nelle nuove puntate della soap La Promessa su Canale 5. Sappiamo che Dolores è sua mamma, e che molto probabilmente è viva. La situazione si complicherà ancora di più quando Jana andrà al cimitero per far visita al padre, scoprendo che sulla lapide non sono scritti nome e cognome: l'ennesima ferita che la giovane protagonista subirà, ma che le darà la forza per indagare su chi sia colui che l'ha data alla luce.

Si fa sempre più nebulosa la verità su Dolores, dopo che Ramona racconterà a Jana e Curro di averla vista alla capanna e poi sparire tra gli alberi: è dunque viva?

E se è così, dove si trova?

Di seguito, tutti i nuovi misteri che sono venuti alla luce nelle ultime puntate La Promessa.

La Promessa anticipazioni nuove puntate: Dolores vede la mamma di Jana sparire nel bosco

I telespettatori della soap La Promessa sono ansiosi di scoprire cosa succederà nelle nuove puntate in onda in Spagna, dopo che è stata ricostruita la vera storia della mamma di Jana con tutti i suoi lati oscuri. Di certezze ce ne sono poche: si sa che lavorava alla villa e che qualcuno ha rapito Curro, consegnato dalla stessa Jana per evitare la morte.

Jana ha sempre creduto che Dolores fosse morta, fino a quando non ha incontrato di nuovo Dolores, la sua ex balia, che le ha detto di aver visto sua madre alla capanna dove vivevano tanti anni fa e poi scomparire nel bosco.

Mistero su mistero, Jana ha scoperto che Cruz è stata nella capanna di sua madre, ma per quale motivo? Sa dove si trova ed è stata lei a far sparire nel nulla Dolores? Ma non è finita qui.

Jana scopre che suo padre non ha un nome, chi è davvero?

Nei nuovi episodi, Jana si recherà al cimitero di Luján, per fare visita alla tomba del padre per la prima volta.

Ciò che scoprirà la lascerà senza parole.

Suo padre è morto quando lei è nata, ma sulla lapide non è scritto il nome. Compare solo Exposito, la sigla che veniva attribuita a chi non voleva riconoscere i figli. Le anticipazioni La Promessa introducono dunque un altro mistero: chi è il padre di Jana?

Jana e Curro hanno la stessa madre ma padre diverso

Sempre al cimitero, Jana scoprirà che Curro ha un padre diverso, visto che è nato quattro anni dopo. Se sono figli della stessa madre, non lo sono del padre. A quel punto, come svelano le nuove anticipazioni La Promessa, Jana si sfogherà con Maria al rientro dal cimitero e continuerà con le sue indagini.

Ad aiutarla sarà Pia, con la quale arriveranno a un'ipotesi inaspettata: il padre di Curro è il defunto Barone. Restano però altri due misteri da risolvere: l'identità del papà di Jana e il posto in cui si trova Dolores, sempre che Ramona abbia detto la verità.