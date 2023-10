Nelle ultime ore è divenuto virale sui social un video che vede protagonista Can Yaman. In suddetto video, l'attore turco ha scaraventato per terra il cellulare di un uomo che cercava di riprenderlo mentre si trovava in auto. Il fatto si è verificato a Palermo nei pressi dell'hotel in cui Can pernotta attualmente, visto che il capoluogo siciliano è la location in cui stanno avendo luogo le riprese di Viola come mare 2, fiction di Canale 5 che lo vede recitare al fianco di Francesca Chillemi. Yaman, visto il grande chiacchiericcio sviluppatosi, ha deciso di prendere la parola sui social per spiegare l'accaduto dal suo punto di vista e non ha certo chiesto scusa, piuttosto ha affermato che continuerà per la sua strada qualora dovesse incontrare ancora la maleducazione della gente.

Can sui social spiega il suo scatto d'ira

Can Yaman di nuovo al centro del gossip: l'attore si è reso protagonista di un video in cui, dopo aver tolto di mano con foga il telefono ad un fan che tentava di riprenderlo, lo ha gettato per terra. Come mai l'attore, solitamente molto benevolo con i fan, si è lasciato andare ad un gesto tanto eclatante? A spiegare le sue ragioni ci ha pensato lo stesso Yaman che, attraverso una Instagram Story, ha raccontato per filo e per segno cosa gli è successo. Dopo aver premesso che per lui, chi si comporta in un certo modo non può essere definito suo sostenitore, l'attore ha spiegato che tutto è iniziato nel momento in cui un uomo ha bloccato l'ingresso in macchina dell'amico di Can, Roberto.

"Quando finalmente gli ha permesso di salire in macchina, ha proseguito Yaman, ha continuato a riprendermi ad un centimetro come se fossi un animale in gabbia o un oggetto". Il racconto del turco appare alquanto accorato: il fastidio provato in quel momento è ben chiaro dalle parole usate per descriverlo. Inoltre, Yaman non ha trascurato di aggiungere che l'uomo in questione si sarebbe rivolto a lui con frasi provocatorie ed anche prepotenti.

L'attore: 'Siamo costantemente provocati'

"Quello non è un fan", ha detto poi Can, aggiungendo che chi lo ama per davvero si comporta in maniera ben diversa e di conseguenza anche lui non ha mai avuto bisogno di essere maleducato con i follower, con cui si ferma sempre per una foto o per un abbraccio. "Lo so che piace l'idea che noi siamo matti e sempre in mezzo agli scandali, ma la verità è che siamo solo costantemente provocati", ha affermato l'attore.

Infine, Can ha precisato che finché avrà a che fare con persone maleducate non resterà in silenzio ma risponderà alle provocazioni. In chiusura, poi, Can, in maniera ironica, ha sottolineato che senza i suoi gesti eclatanti non ci sarebbe nulla da scrivere su di lui, ma certamente il bisogno di dover trovare il tempo per giustificare una sua azione rende l'idea del fastidio provato in quel momento.