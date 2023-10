La storia d'amore nata nella casa del Grande Fratello tra Giuseppe e Beatrice sembra essere già giunta al capolinea. Nonostante Garibaldi sostenga di essere ancora interessato all'attrice romana, di recente ne ha criticato alcuni atteggiamenti.

Ad esempio, nella serata di sabato 21 ottobre, mentre era con altri coinquilini, Giuseppe ha affermato che, a suo parere, Beatrice stia fingendo per strategia al Grande Fratello.

Giuseppe sparla di Beatrice

Mente Giuseppe Garibaldi era in giardino insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello, ha cominciato a parlare male di Beatrice, dicendo che ormai si sente più forte degli altri, e aggiungendo: "Lei se ne frega dei figli e di quello che c'è fuori.

Fa tutto per gioco".

Giuseppe ha sottolineato che Beatrice fa molta strategia e che i suoi comportamenti siano calcolati ai fini del reality-show. Successivamente ha ricordato che lui finge di essere ingenuo, ma che in realtà non lo è affatto. Garibaldi ha poi ricordato come sia stata Beatrice stessa a dire che la loro relazione sarebbe nata e finita tra le mura della casa del Grande Fratello. Di conseguenza, anche lui si sente in diritto di divertirsi.

Secondo Giuseppe, Beatrice continua a dire di sentirsi ferita da lui perché così "fa le sceneggiate" e porta avanti la loro presunta storia per qualche altra settimana. Il concorrente calabrese ha detto anche che non ha nessun obbligo di dare prove d'amore a Luzzi, ricordando che, quando gli si è avvicinata, sapeva bene che lui aveva un debole per Samira.

Nonostante ciò, Beatrice è andata avanti lo stesso.

In conclusione, per Giuseppe Beatrice finge per passare come vittima, attendendo delle scuse che, a suo parere, lui non le deve. Garibaldi ha ammesso di provare qualcosa per Samira, dopo l'uscita di lei.

I consigli di Varrese a Garibaldi

Massimiliano Varrese, dopo aver ascoltato lo sfogo di Giuseppe, gli ha dato dei consigli.

Innanzitutto gli ha detto di mettere da parte tutti questi discorsi perché Beatrice non fa altro che agire per accrescere i consensi del pubblico verso di sé. Massimiliano si è detto ormai stanco di quest'atteggiamento dell'attrice romana.

Varrese ha poi consigliato a Giuseppe di pensare solo a divertirsi. Inoltre, secondo lui, se Samira gli avesse dato il via libera, Giuseppe non avrebbe mai avuto il flirt con Beatrice. Massimiliano ha poi chiosato: "Non avete capito che lo scopo giornaliero di Beatrice è capire che gioco fare per screditare gli altri agli occhi del pubblico".