L’avventura dei concorrenti nella casa del Grande Fratello continua tra alti e bassi, sopratutto la storia d’amore iniziata e già finita tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo, dopo essersi dichiarato per l’attrice, nelle ultime ore ha deciso di fare un passo indietro, chiudendo definitivamente il rapporto con Luzzi e dichiarando di essere innamorato di Samira Lui.

Grande Fratello, Garibaldi rivela di essere innamorato di Samira

Il rapporto tra Beatrice e Giuseppe non è sempre stato facile. Più volte, a manifestare i proprio dubbi, è stata la stessa Luzzi, la quale ha sempre detto che Garibaldi è una persona giovane, che vuole una famiglia tutta sua.

Se all’inizio Giuseppe ha rassicurato la donna, nella giornata di venerdì 20 ottobre 2023, Garibaldi ha spontaneamente ammesso d’essere sempre stato innamorato di Samira. Mentre parlava con Anita Olivieri , il giovane bidello ha rivelato: “Anita, io non potevo dire che ero innamorato di Samira, perchè poi lei mi diceva di mantenere le distanze da lei. Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare, era normale. Avevo paura che però dicendole determinate cose, lei poi si allontanava da me”.

La reazione di Beatrice

Garibaldi a Beatrice non ha invecemai detto di essere innamorato di Samira, bensì si è limitato a dirle che è uscita dalla casa del GF, la persona per lui più importante. Dinanzi a queste parole, l’attrice ha replicato dicendo che, dopo aver ammesso che la persona più importante per lui, adesso è fuori dalla casa, questo chiarisce ogni dubbio.

Luzzi ha poi aggiunto: “È più importante lei per te, e questo giustifica i miei dubbi e conferma tutto. Se per te la persona più importante qui dentro è Samira, io non posso avere un rapporto con te. Questa cosa è allucinante. A questo punto mi viene da pensare che o il sentimento che hai avuto per Samira era più grande di quello che avevi per me, oppure non lo so.

La verità è difficile da accettare”. Sembra dunque che oramai, con la storia con Giuseppe archiviata, Beatrice sia di nuovo rimasta da sola in casa.

Luzzi si confida con Fiordaliso

Delusa e amareggiata da quanto successo, Beatrice ha poi trovato conforto nella sua amica Fiordaliso. La donna ha raccontato di aver avuto modo di confrontarsi con il barman e di aver scelto di chiudere definitivamente la loro storia, per varie ragioni.

Luzzi ha affermato di essersi resa conto che Giuseppe non è una persona in grado di gestire e affrontare alcune situazioni in un determinato modo e, dopo aver detto di essere invaghito di Samira, si è resa conto che è meglio chiudere la storia. Dal conto suo invece Fiordaliso ha replicato invitando Beatrice a non precludersi nulla e di far passare un po’ di tempo, dicendo: “Non si mette mai la parola fine, se non è finita veramente”.