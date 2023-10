Martedì 10 ottobre 2023 su Instagram è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi con Valerio Palmieri che ha posto delle domande a Sophie Codegoni cercando di capire cos'ha portato alla fine della relazione con Alessandro Basciano. La 22enne ha ammesso di stare malissimo e, piangendo, ha ribadito che ci sono molte cose che la gente non conosce.

Lo sfogo di Codegoni

Nella scorsa puntata di Casa Chi Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri hanno chiesto a Sophie Codegoni come stesse dopo la rottura con Alessandro Basciano.

La diretta interessata anziché glissare ha confidato di ringraziare il cielo per essere impegnata con il lavoro, in modo da pensare il meno possibile a ciò che sta succedendo intorno a lei, ma ha ribadito che niente e nessuno le toglierà il sorriso.

Successivamente Palmieri ha cercato di capire cosa sia accaduto di così grave per portarli alla rottura e ha cercato di capire se ci fossero stati o meno dei tradimenti. Anche in questo caso Codegoni ha risposto: "Purtroppo vorrei dirti questo. Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che… No Valerio, non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate…".

La 22enne è poi scoppiata a piangere e ha confidato che questo è un momento bruttissimo per lei: "Se sto a casa da sola sto troppo male e infatti non voglio fermarmi". Anche per questo, ne approfitta per uscire con la bambina, andare dal parrucchiere o fare shopping.

ma quello che cercava di apparare dicendo non c’entrano corna etc ma limitarsi al silenzio no eh?!? povera sophie comunque mi dispiace veramente tanto pic.twitter.com/5LA1eh8fJX — letteralmente alla frutta (@teresanna__) October 10, 2023

Basciano: Federica Ficara smentisce di essere l'amante

Nei giorni scorsi, sui social si era diffusa la voce di una ragazza sempre presente durante le uscite di Alessandro Basciano e Gianluca Costantino.

A tal proposito Federica Ficara ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi di Gossip circolati sul suo conto: "Ci tengo a precisare che io e Alessandro ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca ci frequentiamo".

La giovane ha spiegato di essere basita per le voci infondate che hanno iniziato a circolare sul suo conto e ha sostenuto che non voleva affatto rendere pubblica la frequentazione con Gianluca Costantino sui social, ma nel momento in cui è stata accusata di essere una "rovina famiglie" non ha potuto fare a meno di intervenire.

La versione di Alessandro

In seguito all'annuncio di Sophie Codegoni anche Alessandro Basciano ha confermato la fine della loro relazione. Tramite una storia pubblica su Instagram ha spiegato che lui era Sophie erano in crisi da tempo, a causa dei tanti cambiamenti. Dunque, Basciano ha smentito categoricamente che la storia sia giunta al capolinea per un possibile tradimento: "La rottura è dovuta a una moltitudine di fattori".

Infine a chiesto rispetto per il momento delicato che sta vivendo la sua famiglia.