Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti del Grande Fratello più discussi, per via di alcuni commenti al vetriolo su Beatrice Luzzi. Nelle scorse ore, un utente su X ha chiesto a Valentina Melis (ex moglie dell'attore) come abbia fatto a stare con Varrese per molti anni. La diretta interessata ha lasciato intendere di averlo lasciato proprio perché stanca degli atteggiamenti dell'ex marito.

Il commento della donna

Su X, ex Twitter, un utente ha taggato l'ex moglie di Massimiliano e ha chiesto: "Vorrei che ci spiegassi come tu da femminista abbia fatto a frequentare Varrese".

Valentina Melis senza peli sulla lingua ha scritto: "La risposta te la dà il fatto che ci siamo lasciati".

Dunque, Melis ha lasciato intendere che il matrimonio con Varrese sia giunto al capolinea perché anche lei non tollerava più alcuni atteggiamenti dell'uomo che aveva al fianco.

La reazione di alcuni utenti del web

Il commento dell'ex moglie di Varrese non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Sul social X, moltissimi utenti hanno commentato quanto accaduto: "La ex moglie del guru (soprannome dato sui social) ha ragione". Un altro utente ha riferito: "Io quando ho letto cos'ha scritto l'ex moglie sono scoppiata a ridere".

Un telespettatore ha ribadito la sua scarsa simpatia nei confronti di Massimiliano. A detta di un utente Varrese sarebbe apparso nervoso quando ha saputo che l'ex moglie aveva scritto una lettera per paura che venisse fuori qualcosa legato al matrimonio. Un altro telespettatore ha avanzato una proposta ad Alfonso Signorini: "Propongo uno scambio: esce Varrese entra Melis".

Tuttavia tra i vari commenti c'è anche una minoranza di utenti a favore dell'attore: "Ormai avete preso di mira Massimiliano Varrese".

La lettera di Melis all'ex marito

Nelle precedenti settimane, Alfonso Signorini ha fatto leggere a Massimiliano Varrese una lettera scritta dalla sua ex moglie Valentina Melis.

La donna ha esordito spiegando di conoscerlo molto bene, al punto da capire i suoi sguardi, silenzi o sorrisi.

Dunque, è convinta che chi non lo conosce a fondo non potrà mai capire il suo carattere. A quel punto Melis si è soffermata sul rapporto padre e figlia: "So quanto ti manca e so quanta paura ti faceva allontanarti da lei". Parlando della separazione, Melis non ha nascosto il dispiacere e ha affermato che entrambi hanno sofferto quando hanno deciso di intraprendere due strade differenti.

Infine Melis ha invitato l'ex marito ad essere sempre sé stesso anche se il GF è un gioco: "stare in una bolla può fare perdere la bussola e ci si può ritrovare a perdere di vista le cose importanti, ricordatelo".