L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Durante una recente intervista di TVSoap ad Alessandro Tersigni, volto storico de Il Paradiso delle signore 8, l'attore ha lanciato qualche piccolo spoiler su come agirà l'atelier per contrastare GMM ma, al contempo, ha anche fatto un sunto delle sue relazioni amorose come Vittorio Conti nello sceneggiato Rai. Tersigni ha dichiarato che nel suo cuore ci sono senz'altro Teresa Iorio (Giusy Buscemi) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), mentre per quanto riguarda l'attuale tira e molla con Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) ha fatto presente che quest'ultima dovrà capire cosa vuole davvero in amore.

Tersigni: 'Vittorio risponde alla concorrenza reinserendo la linea uomo'

L'attore capitolino, nel corso dell'intervista, ha parlato dell'antagonismo che nell'ottava stagione della soap sarà più acceso che mai tra Il Paradiso delle Signore e Galleria Milano Moda asserendo: "Vittorio risponde alla concorrenza reinserendo la linea uomo".

Tersigni ha fatto presente come la differenza principale tra i due atelier risieda nel prodotto che viene proposto, dove da una parte il Paradiso offre abiti confezionati e dall'altra parte GMM propone vestiti moderni e di alta moda. A tal proposito, secondo l'attore classe '79, Vittorio ha deciso di integrare il nuovo stilista Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante) un po' per bilanciare la perdita della talentuosa Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) finita alla concorrenza.

Tersigni ha, inoltre, aggiunto che il Direttore del Paradiso finisce per riporre grande fiducia nella new entry Botteri a causa di alcune situazioni particolari che coinvolgeranno lo stilista.

L'attore Alessandro Tersigni: 'Teresa e Marta nel cuore di Conti, Matilde deve capire cosa vuole'

Alessandro Tersigni, nel prosieguo dell'intervista, si è soffermato sulle faccende di cuore che riguardano il suo personaggio dichiarando: "Teresa e Marta sono nel cuore di Vittorio, mentre Matilde deve capire cosa vuole".

Parole che fanno comprendere ai telespettatori come amori, a tratti tormentati, come quelli tra Conti e Teresa o Marta siano ugualmente rimasti nel cuore del protagonista nonostante la sofferenza che gli hanno arrecato.

In merito a Matilde, invece, l'attore di Roma evidenzia come Vittorio non ha nulla da perdere in amore ed è la stessa Frigerio a dover capire cosa realmente vuole in tal senso: se restare col marito Tancredi (Flavio Parenti) oppure proiettarsi verso una ritrovata relazione con Conti.