La sera del 4 ottobre, nella casa del Grande Fratello è successo di tutto. Beatrice ha litigato con quasi tutto il gruppo, dopodiché si è lasciata andare a inaspettate tenerezze con Giuseppe Garibaldi. Chi ha seguito la diretta del reality su Mediaset Extra ha commentato con stupore questo avvicinamento, anche perché i due concorrenti avevano già fatto uno scherzo ai compagni raccontando di essersi dati un bacio in piscina.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello

Oggi, giovedì 5 ottobre, andrà in onda una nuova attesissima puntata del Grande Fratello.

Dopo settimane di noia e scarse dinamiche, finalmente in questi giorni è successo di tutto tra le mura di Cinecittà.

La notte scorsa, in particolare, quasi tutti i concorrenti si sono scagliati contro Beatrice accusandola di voler passare per vittima: Paolo ha criticato duramente la coinquilina, ma anche altri non gliele hanno mandate a dire.

"Siete voi che mi rendete protagonista facendo così. Questo copione non è scritto da me, ma da voi", ha replicato Luzzi nel corso di una discussione che ha tenuto incollati i fan al televisore per un bel po' di tempo.

Tra i pochi a non essersela presa con l'attrice, c'è Giuseppe Garibaldi: non appena ne ha avuto l'occasione, il calabrese ha raggiunto la compagna d'avventura in giardino e l'ha consolata in un modo così dolce che gli spettatori hanno cominciato a pensare ad un possibile interesse tra i due.

Il gesto inaspettato al Grande Fratello

Garibaldi è stato l'unico ad aver raggiunto Beatrice in giardino dopo la lite e ad aver cercato di supportarla in un momento in cui si sentiva sola ed isolata dal gruppo.

"Mi dispiace per la situazione in cui sei, non mi importa cosa possono pensare gli altri. Se vengono tutti contro di te, forse è perché sei la più forte e hanno paura", ha detto Giuseppe alla compagna d'avventura.

Tra i due è nata una complicità che gli spettatori del Grande Fratello non si aspettavano, un'intesa che l'altra sera è sfociata in alcuni gesti di tenerezza sui quali la regia ha indugiato a lungo.

Luzzi e il giovane si sono tenuti per mano per tanto tempo e le telecamere hanno ripreso queste affettuosità come a voler dimostrare che starebbe accadendo qualcosa di inaspettato tra i due concorrenti che solo pochi giorni fa avevano finto di essersi scambiati un bacio per fare uno scherzo al gruppo.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

Beatrice ha apprezzato tantissimo la vicinanza di Giuseppe e l'ha ringraziato per essere andato oltre alcuni suoi atteggiamenti che il gruppo ha frainteso, accusandola di voler fare la vittima.

Chi ha seguito questo dolce confronto in diretta, non ha potuto non sottolineare quanto tra i due protagonisti del Grande Fratello stia nascendo un'intesa che potrebbe regalare molte emozioni nei prossimi giorni.

"Era nato tutto come uno scherzo, invece è una storia tra le più belle e vere degli ultimi anni di GF perché parte dalla stima e dal volersi sostenere l'uno con l'altro", ha commentato una fan sui social network.

La maggior parte degli spettatori del reality-show, però, ha manifestato un certo stupore nell'assistere alle tenerezze tra l'attrice e il calabrese, una serie di gesti che potrebbero celare un interesse reciproco.

"La regia continua a zoomare su Beatrice e Garibaldi che si tengono per mano. Che succede?", ha scritto un'altra utente di Twitter raccogliendo diversi consensi.

Stasera Alfonso Signorini potrebbe indagare su questo rapporto, probabilmente più sincero e spontaneo di quello su cui hanno puntato gli autori per settimane: quello tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci.