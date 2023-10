Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito all'episodio che sarà trasmesso su Rai 1 venerdì 6 ottobre, raccontano che la nuova apertura del reparto uomo renderà euforiche le commesse del grande magazzino milanese. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) verrà a conoscenza di chi lo ha aiutato realmente ad avere come testimonial Gianni Rivera. Nel frattempo Tullio si presenterà a sorpresa in atelier lasciando le Veneri a bocca aperta.

Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), in ultimo, ribadirà alla mamma di non voler avere nulla a che fare con Marcello Barbieri (Pietro Masotti), mentre il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) proverà a instillare una nuova speranza dell'animo di una sofferente Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Vittorio scoprirà chi lo ha aiutato sul serio ad avere Rivera come testimonial per il lancio del reparto uomo

Le anticipazioni della telenovela targata Rai, per ciò che riguarda la puntata che andrà in onda il 6 ottobre, rivelano che l'inaugurazione del reparto uomo al Paradiso delle signore sarà motivo di entusiasmo ed euforia per le Veneri, le quali saranno incuriosite anche dal fatto di dover servire anche degli uomini d'ora in poi.

A seguito del dietrofront di qualche giorno prima, Gianni Rivera darà nuovamente il benestare per presenziare all'evento di apertura della linea maschile della boutique meneghina. A tal proposito, Vittorio saprà chi dover ringraziare.

Tullio, fidanzato di Elvira Gallo (Clara Danese), si recherà al Paradiso senza avvertire nessuno e la presenza del partner della Venere lascerà a bocca aperta le altre commesse.

Sgradita sorpresa per Salvatore

Le trame de Il Paradiso delle signore 8, riguardanti l'episodio di venerdì 6 ottobre, svelano che Tullio e Salvo Amato (Emanuel Caserio) si vedranno per la prima volta e da questo faccia a faccia il cameriere riceverà una sorpresa sgradita.

Matteo, in visita alla madre malata, ripeterà alla stessa di non voler dare spago alla richiesta di conoscersi meglio da parte di Marcello, ma quest'ultimo tenterà di far cambiare idea in merito al fratellastro mostrandogli la lettera che ha trovato nella scatola dei ricordi di sua mamma.

La nobile Di Sant'Erasmo, profondamente scossa per il rifiuto della figlia Odile di incontrarla, inizierà a meditare di andarsene da Villa Guarnieri così da sfuggire a dei ricordi dai toni dolorosi, ma il banchiere Guarnieri proverà a dissuaderla rincuorandola in qualche modo.