Massimiliano Varrese sembra non volersi rassegnare al "no" di Heidi: anche dopo l'ultimo "non mi piace" della concorrente del Grande Fratello, l'attore ha continuano ad avvicinarsi a lei e a chiederle spiegazioni sul perché tra loro non può nascere una storia d'amore. Confidandosi con i compagni, la ragazza si è detta turbata da una situazione che lei stessa ha definito "pesante e drammatica".

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Nel giorno in cui Alex ha sbottato zittendo Grecia Colmenares, nella casa del Grande Fratello andava in scena un nuovo capitolo della "saga" Massimiliano-Heidi.

A distanza di circa 48 ore dal "non mi piaci" che la ragazza gli ha detto guardandolo negli occhi, Varrese è tornato alla carica cercando nuovi confronti e chiarimenti.

La bella concorrente del reality-show sta soffrendo parecchio il "pressing" dell'attore, tanto che nelle ultime ore si è sfogata con alcuni compagni su una situazione che ritiene "drammatica".

"Io non me la sento, non voglio prendermi la responsabilità di una persona che ha una figlia", ha esordito la giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 4 ottobre.

In merito ad alcuni suoi gesti che tanti hanno interpretato come segnali d'interesse (sorrisi, toccate di capelli), Baci ha spiegato che lei è fatta così e che Massimiliano si è solo illuso.

Le parole dell'inquilina del Grande Fratello

Dopo aver detto che fuori dalla casa del Grande Fratello avrebbe preso le distanze in modo netto da una persona che non le piace ma che è interessata a lei, Heidi ha spiegato che lì dentro è difficile evitare qualcuno perché si convive a stretto contatto 24 ore su 24.

"Qui ci vediamo tutti i giorni, la situazione è pesante e drammatica", ha aggiunto la concorrente sempre in merito al rapporto che ha instaurato con Varrese in queste prime settimane tra le mura di Cinecittà.

"Io ho l'ansia e mi sono rotta, perché se rispondo ne esco male. Non c'è una via di mezzo", ha proseguito Baci nell'analisi di quello che è accaduto tra lei e Massimiliano sin dal primo giorno nella casa.

La giovane si è detta in difficoltà anche per tutti gli atteggiamenti che l'attore ha frainteso, come quando lo ha chiamato per chiedergli un favore o per capire se potessero almeno essere amici.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

Gli spettatori del Grande Fratello stanno seguendo con interesse l'evoluzione di questa storia, soprattutto perché Heidi sta iniziando a palesare un certo malessere quando viene interpellata su questo argomento.

"Lei è appena uscita in lacrime dal confessionale. Ha dovuto ripetere che Massimiliano non le interessa. Spero che oggi l'abbiano capito", ha scritto una fan in difesa della concorrente che da settimane viene tirata in ballo per una storia d'amore che non ha nessuna intenzione di vivere.

Anche altri abitanti della casa più spiata d'Italia si sono accorti che gli autori e Signorini stanno insistendo molto per capire se c'è la possibilità che Heidi cambi idea e dia una chance a Varrese.

"Ieri Alfonso era disperato perché non trova ciccia per i suoi denti", ha detto Beatrice commentando con Fiordaliso la situazione che si è venuta a creare, l'unica che potrebbe avvicinarsi ad una dinamica amorosa.