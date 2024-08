I fan di Temptation Island sono stati aggiornati su quello che starebbe accadendo tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Tra le storie Instagram di Deianira Marzano è possibile trovare la segnalazione di una fan che sostiene di aver visto la ragazza in partenza per Mykonos, ovvero l'isola greca dove il suo ex è in vacanza da qualche giorno insieme ad amici e ai due fratelli di lei.

Il rumor che incuriosisce gli utenti di Instagram

Per festeggiare il suo compleanno, che è stato il 1° agosto, Raul è volato in Grecia in compagnia di un gruppo di amici.

Si è divertito in spiaggia e in discoteca, e ha documentato tutto con foto e video su Instagram.

In queste ore, però, Deianira Marzano ha condiviso tra le storie del suo account il messaggio di una persona che sostiene di aver incontrato l'ex fidanzata di Raul.

"Ho visto Martina all'aeroporto in partenza per Mykonos. Era di fianco a me e non sono riuscita a farle una foto", si legge nella segnalazione. L'influencer ha pubblicato questa segnalazione, ma ha sottolineato che per ora non esistono prove che confermino che Martina sia davvero in viaggio verso la Grecia.

Il dettaglio notato dai più attenti

Il fatto che Martina possa aver scelto Mykonos per le sue vacanze non è del tutto da escludere, visto che lì ci sono anche due componenti della sua famiglia.

Come hanno notato alcuni spettatori di Temptation Island, a festeggiare il compleanno di Raul in Grecia c'erano anche i due fratelli della sua ex fidanzata.

"I fratelli biondo e moro di Martina sono a Mykonos con Raul", hanno segnalato alcuni fan a Deianira.

Al momento, però, Martina non ha pubblicato nulla che possa confermare il suo viaggio nella città dove sta soggiornando Raul, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore.

I flirt dopo la rottura al falò

L'eventuale incontro a Mykonos tra Martina e Raul farebbe molto discutere, perché al momento entrambi sarebbero legati ad altre persone.

La ragazza è stata avvistata lo scorso weekend in compagnia del single Carlo, mentre Raul è stato sorpreso a baciare prima Mara e poi Nicole (tutte e due tentatrici del reality) in video che hanno fatto il giro della rete.

Il giovane dovrebbe essere in Grecia solo con gli amici, quindi non è chiaro cosa ne è stato dei flirt che ha avuto subito dopo aver chiuso la storia di 10 mesi con Martina.

I due sono usciti separati da Temptation Island e dalle dichiarazioni che hanno rilasciato successivamente non sembrano intenzionati a darsi un'altra possibilità.