Nella soap opera turca Terra Amara prossimamente la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) ucciderà la sua rivale in amore Umit Kahraman (Hande Soral). Prima di questo evento Demir Yaman (Murat Unalmis) verrà arrestato ingiustamente con l’accusa di aver ucciso la matrigna Sevda Çağlayan (Nazan Kesal).

Spoiler turchi, Terra amara: Demir scopre che Sevda e Umit sono madre e figlia

Negli episodi andati in onda di recente su Canale 5 è entrata in scena Umit, la nuova direttrice dell’ospedale di Cukurova. Ben presto quest’ultima intraprenderà una tresca sentimentale clandestina con Demir, dopo aver stretto un'alleanza con Fikret (Furkan Palali), il quale è disposto a tutto per farla pagare al fratellastro.

Il ricco imprenditore quindi tradirà la moglie Zuleyha e a smascherarlo sarà la sua matrigna Sevda: quest’ultima ascolterà lo sfogo del figliastro dopo che lui scoprirà che sua moglie si è resa conto di amarlo.

Nel contempo la cantante nasconderà un segreto a Yaman, infatti non gli dirà di aver appreso di essere la madre di Umit, il cui vero nome si rivelerà essere Ayla Özden. Dopo aver messo fine alla sua relazione segreta con la dottoressa, Demir verrà a conoscenza che lei è figlia di Sevda leggendo i veri documenti d’identità di entrambe.

In seguito Umit giocherà una carta importante per far finire il matrimonio di Demir, annunciando di essere incinta, ma lui non vorrà saperne e anzi tenterà di farla abortire senza riuscirci.

Sevda uccisa dalla figlia, il cadavere di Umit gettato da una scogliera

Umit non sarà ancora disposta a rinunciare a riavere al suo fianco Demir, infatti gli punterà contro un’arma da fuoco: a intervenire in difesa di quest’ultimo ci penserà Sevda, che morirà dopo essere stata colpita da un proiettile nel tentativo di salvare Yaman.

Quest’ultimo aiuterà la sua ex amante a far sparire il corpo senza vita della madre, ma il cadavere verrà rivenuto lo stesso dalle forze dell’ordine. Il ricco imprenditore finirà in carcere con l’accusa di essere coinvolto nell’omicidio della matrigna, ma il suo fratellastro Fikret lo aiuterà a evadere dopo avergli fatto visita.

Successivamente, dopo l’irruzione di un gruppo di criminali alla tenuta Yaman, non ci sarà alcuna traccia di Demir, quindi Zuleyha e Fikret uniranno le loro forze per trovarlo.

A questo punto Altun avrà un faccia a faccia con Umit, la quale sarà armata di pistola: ad avere la meglio sarà la moglie di Demir, che ucciderà la rivale e se ne andrà via dal luogo del delitto, mentre il nuovo arrivato Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) e i suoi scagnozzi getteranno il cadavere della dottoressa giù da una scogliera.