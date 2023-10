Sono trascorsi pochi giorni da quando nella casa del Grande Fratello c'è stato un avvicinamento inaspettato: Beatrice Garibaldi hanno spiazzato fan e coinquilini scambiandosi tenerezze e sguardi d'intesa. Tra le mura di Cinecittà, però, c'è chi dubita dell'interesse di Giuseppe e lo dice chiaramente: Massimiliano, dopo aver parlato con il ragazzo, è arrivato alla conclusione che Luzzi sarebbe l'unica della coppia a provare qualcosa e che l'obiettivo del calabrese sarebbe quello di far ingelosire Samira.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Dopo un'iniziale euforia, alcuni concorrenti del Grande Fratello stanno mettendo in dubbio la "coppia" Beatrice-Garibaldi: il ragazzo, in particolare avrebbe detto e fatto alcune cose che non corrisponderebbero con un reale interessamento nei confronti di Luzzi.

Chiacchierando con Anita e altri inquilini della casa, Massimiliano ha espresso tutte le sue perplessità sull'interesse di Giuseppe per l'attrice, soprattutto dopo aver saputo che sarebbe felicissimo se nella casa entrassero altre donne.

"Lui gioca e basta", ha sentenziato Varrese prima di precisare che secondo lui Beatrice starebbe iniziando a provare qualcosa per il calabrese, anche se tutto era nato come uno scherzo da fare al gruppo.

"Lei prenderà una tranvata, una bella batosta. Penso che le piaccia davvero lui ora", ha aggiunto l'attore in queste ore davanti alle telecamere.

Le mosse del bidello del Grande Fratello

A far storcere il naso a Varrese e ad altri concorrenti del Grande Fratello, è l'atteggiamento che Garibaldi ha quando si parla di Samira: un parere che condividono in tanti in casa, è che Giuseppe si sarebbe avvicinato a Beatrice per far ingelosire la modella Lui, la prima alla quale si è dichiarato qualche settimana fa ricevendo un "due di picche".

Negli ultimi giorni, però, anche la ragazza ha spiazzato i telespettatori del reality-show ammettendo di vedere il calabrese con occhi diversi rispetto all'inizio, come se stesse cominciando a piacerle anche se è fidanzatissima.

Insomma, a breve tra le mura di Cinecittà potrebbe andare in scena un vero e proprio "triangolo" amoroso con al centro il bidello che da un po' di tempo al questa parte è al centro dell'attenzione per i baci che si è scambiato con Luzzi prima nella vasca da bagno e poi in giardino, dove ha cercato di coprirsi con un cuscino.

Attesa per la puntata del Grande Fratello

Oggi, lunedì 9 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e l'avvicinamento tra Giuseppe e Beatrice sarà sicuramente uno degli argomenti centrali della serata.

Alfonso Signorini, infatti, già giovedì scorso ha cercato di indagare su questa "strana coppia", chiedendo soprattutto a Garibaldi se ha un vero interesse per la coinquilina oppure se si tratta solo di un gioco pensato per passare il tempo.

Entrambi i concorrenti del reality-show hanno ammesso di piacersi sia caratterialmente che fisicamente, quindi non si esclude che in futuro potrebbe nascere qualcosa tra loro.

Stasera, inoltre, il conduttore potrebbe mostrare agli inquilini le immagini in cui Massimiliano, Anita e altri mettono in dubbio Giuseppe e il trasporto che dice di avere per Beatrice.