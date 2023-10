Domenica 8 ottobre 2023, Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sono finiti al centro dei pettegolezzi di gossip. Stando alle ipotesi formulate da alcuni utenti del web, l'ex moglie di Paolo Bonolis e l'ex fidanzato di Belen Rodriguez potrebbero avere un flirt. A finire al centro dell'attenzione è stato uno scambio di commenti fra i due sotto a un post pubblicato su Instagram.

Che cos'è successo?

Nella serata di ieri, sul social X (ex Twitter) ha iniziato a circolare uno scatto pubblicato da Sonia Bruganelli mentre si trovava in un bar all'1:30 di notte con un uomo misterioso a prendere un caffè.

In un'altra foto l'ex moglie di Paolo Bonolis ha mostrato una macchina e le scarpe che indossava con la frase: "About yesterday".

Ma non solo, non è passato inosservato agli utenti del web anche uno scambio di commenti tra Bruganelli e Spinalbese. Quest'ultimo ha scritto con ironia in un post di Sonia: "Manca il ragazzino lì in mezzo". Con ironia Bruganelli ha risposto di non sapere a cosa si stesse riferendo l'ex compagno di Belen Rodriguez. Lo scambio di commenti è proseguito per un po' con tanto di emoji divertenti.

Le ipotesi di alcuni utenti del web

Stando alle ipotesi di alcuni utenti del web, i due potrebbero avere un flirt in corso.

Un utente ha fatto notare che durante il Grande Fratello Vip 7, Sonia in qualità di opinionista ha più volte preso le difese di Antonino durante le discussioni avvenute nella casa di Cinecittà con Oriana Marzoli. A detta di un utente il duo avrebbe solamente cercato di catturare l'attenzione per far parlare di sé stessi. Tra i vari utenti però c'è anche chi non ha notato nulla di strano nello scambio di commenti fra i due: "Ma è palese, Sonia avrà deciso di proporre un lavoro ad Antonino".

Infine c'è anche chi ha detto di non credere a nulla di tutto ciò che è uscito sul web in queste ultime ore e chi ha ipotizzato che possa trattarsi di un semplice scherzo.

La vita sentimentale di Bruganelli e Spinalbese

Sonia Bruganelli dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis non ha mai annunciato una nuova relazione. Al contrario in un'intervista post-separazione aveva riferito: "Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite". Spinalbese invece dopo il reality show di Canale 5 è stato avvistato in compagnia di Carolina Stramare, ma quest'ultima ha più volte smentito di frequentare l'imprenditore sostenendo di averlo conosciuto tramite amici in comune.