Dopo essere stato tra i protagonisti della puntata del Grande Fratello del 2 ottobre, Massimiliano ha attirato l'attenzione del pubblico anche durante la notte. Complici le tensioni che continua ad avere con Beatrice, ma anche il "due di picche" che ha ricevuto da Heidi, Varrese ha perso le staffe ed è andato contro l'attrice con la quale si è già scontrato molte volte nella casa. Luzzi, dunque, è stata definita "ridicola", "faina" e "urticante" dal coinquilino che ha consolato e supportato dopo la sorpresa della figlia.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello

Dopo che Signorini ha rimproverato il cast invitandolo ad esporsi di più, un concorrente si è reso protagonista di un forte momento di tensione.

Al termine della diretta del Grande Fratello di lunedì 2 ottobre, infatti, Massimiliano si è rivolto a Beatrice con queste parole: "Non parlarmi più. Sono giorni che mi punzecchi, non ne posso più".

"Fai finta che qui dentro non esisto", ha aggiunto l'attore prima che la coinquilina gli spiegasse che in quel frangente non stava parlando di lui ma di cose sue personali.

Non contento di questa precisazione, Varrese ha continuato a criticare aspramente Luzzi attribuendole termini poco carini e descrivendo i suoi comportamenti come volutamente provocatori e studiati per far perdere le staffe agli altri.

L'attacco post diretta del Grande Fratello

Anche se Beatrice non era più nei paraggi, il concorrente del Grande Fratello ha proseguito nel criticarla: "Sono settimane che mi punzecchia e poi fa finta che non è vero".

"Cosa vuole da me? Ridicola, non mi deve rivolgere più la parola. Deve lasciarmi in pace", ha continuato Massimiliano mentre Ciro cercava di calmarlo ricordandogli la bella sorpresa che ha ricevuto in puntata dall'ex compagna Valentina e dalla figlia.

L'attore, però, non ha voluto sentire ragioni e ha descritto Luzzi come una "faina": "Le fa comodo essere così, vive di luce riflessa".

"Gioca sporco, sta recitando un ruolo. Ha 50 anni ma è una bambina viziata, è urticante nei suoi modi di fare", ha concluso Varrese la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello la notte tra il 2 e il 3 ottobre, ha anche assistito allo sfogo di Massimiliano e a quello che ha detto su Beatrice sia davanti che dietro le spalle.

"A lui mancava così tanto litigare con lei", "Si è messo in mezzo in una questione in cui non c'entrava niente", "A me sembra lui quello che vive di luce riflessa. Senza Beatrice e Heidi, sarebbe già stato fatto fuori", questi sono solo alcuni dei pareri che gli spettatori hanno espresso sui social network su Varrese e su come ha attaccato Luzzi all'interno della casa.

Un'altra opinione che condividono tantissimi fan del reality-show, è che la sfuriata notturna che ha avuto l'attore, avrebbe a che fare più con il "due di picche" che gli ha rifilato la bella coinquilina piuttosto che un atteggiamento irritante di Luzzi.

Interpellata per l'ennesima volta da Alfonso Signorini su quello che prova per Massimiliano, Heidi ha ripetuto "non mi piace", mettendo fine alle speranze di chi già immaginava la formazione di una coppia.