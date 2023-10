Prosegue l'appuntamento con Terra Amara su Canale 5 e le anticipazioni di lunedì 9 ottobre annunciano grandi cambiamenti per Mujgan.

La donna deciderà di trasferirsi nella casetta lascata in eredità da Yilmaz. La villetta, però, sarà ancora abitata da Cetin e Gulten e la dottoressa non esiterà a mandarli via. Questo farà infervorare Saniye che penserà di avvertire subito Fekeli e Zuleyha, ma Gulten proverà a riportare la calma.

Anticipazioni Terra amara: Behice a disagio nel modesto appartamento

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 9 ottobre raccontano che il matrimonio tra Cetin e Gulten coronerà il sogno d'amore della giovane coppia.

I due sposi andranno a vivere nella villetta, così come aveva concesso loro Yilmaz. Nel frattempo, Behice non si troverà affatto bene nel modesto appartamento in cui l'ha spedita Fekeli e Mujgan non sarà tranquilla al ranch. Un bacio passionale farà emergere tutta l'attrazione che c'è tra Mujgan e Fikret e la dottoressa avrà timore nei confronti del nuovo sentimento. Per fare contenta anche sua zia Behice, la dottoressa penserà che la soluzione migliore sia trasferirsi alla casetta lasciata in eredità da YIlmaz, visto che adesso è diventata di sua proprietà.

Anticipazioni puntata di lunedì 9 ottobre: Gulten proverà a calmare gli animi

La puntata di Terra amara in onda lunedì 9 ottobre vedrà al centro delle scene Mujgan, decisa a riprendersi la casetta ricevuta da suo marito in eredità.

La dottoressa non darà peso al fatto che l'abitazione è occupata da Cetin e Gulten e non si farà problemi a chiedere alla coppia di lasciare la villetta. La donna darà un ultimatum agli inquilini, concedendo una settimana di tempo per liberare la casa, e questo comportamento farà infuriare Saniye. Quest'ultima non crederà alle sue orecchie e difenderà i diritti di sua cognata e Cetin, sottolineando che quella casetta era stata concessa loro da Yilmaz.

Saniye furiosa insisterà per raccontare tutto a Fekeli e Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Mujgan rivendicherà il suo diritto di abitare nella casetta accanto alla tenuta. Nonostante la presenza di Cetin e Gulten, la dottoressa chiederà loro di lasciare libera l'abitazione entro una settimana, provocando la rabbia di Saniye che minaccerà di andare subito a riferire tutto a Fekeli e e alla signora Zuleyha.

A calmare gli animi ci penserà Gulten che chiederà a Saniye di non dire nulla al signor Ali Rahmet di quanto è accaduto. Adesso però lei e suo marito dovranno cercare una nuova sistemazione al più presto.