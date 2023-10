Arriva la nuova stagione della serie tv Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone 4 con protagonista Alessandro Gassmann. La prima puntata andrà in onda lunedì 23 ottobre su Rai 1 in prima time e il pubblico non vede l'ora di sapere cosa è successo all'ispettore Lojacono, svanito nel nulla dopo essere stato rapito. A parlare degli episodi in prima visione assoluta è Alessandro Gassmann in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Tv sorrisi e canzoni.

Quando arriva la nuova stagione della serie Tv I Bastardi di Pizzofalcone

L'attesa è finita: il 23 ottobre 2023, in prima visione assoluta, arrivano i nuovi episodi de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann, che ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito.

L'attore non ha dubbi, questa serie piace perché è sempre ricca di suspense e di colpi di scena. Se la seconda serie era terminata con un'esplosione con drammatiche conseguenze, la terza con Lojacono in una situazione molto scomoda, che non si sa come evolverà.

Anche in questa stagione ci saranno interessanti evoluzioni tra Lojacono e Laura Piras: tra i due c'è un amore forte e sincero, anche se non facile da gestire. Stando alle anticipazioni, il loro rapporto sarà centrale nelle nuove puntate e, in particolare, in relazione allo sviluppo del personaggio di Lojacono.

Alessandro Gassmann su I Bastardi di Pizzofalcone 4: 'Questa è la stagione con più sorprese'

Alessandro Gassmann, felicissimo di tornare su Rai 1 con questa amata Serie TV, non ha dubbi: ''La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone sarà quella con più sorprese''.

L'attore prosegue, svelando che i tanti cambiamenti che dovrà attraversare Lojacono porteranno sconvolgimenti nella sua vita, e non solo sul piano professionale.

La complicata scelta di Lojacono si intreccerà con il rapporto con Laura, portando a esiti decisamente inaspettati.

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4, prima puntata su Rai 1 del 23 ottobre 2023

Che cosa accadrà nel primo episodio? Alex e Rosaria stanno aspettando Lojacono al loro matrimonio, ma di lui non vi è traccia. Qualcuno lo tiene in ostaggio, deciso a farlo parlare. Nel frattempo, la sua squadra non si ferma e indaga sulla misteriosa morte di una direttrice di una scuola di musica.

Un'altra bella notizia per i fan di Alessandro Gassmann: tonerà presto con la nuova stagione di Un Professore, dove interpreta il prof di filosofia Dante Balestra. Un ruolo decisamente diverso da quello di Lojacono, che testimonia la professionalità e la bravura di Gassmann nel calarsi in personaggi così lontani tra loro ma sempre profondi e dotati di grande umanità.