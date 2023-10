In Terra Amara Demir farà la proposta di matrimonio a Züleyha. In realtà i due sono già sposati, ma le prime nozze non sono state proprio piacevoli, visto che la ragazza si è ritrovata obbligata a sposare il ricco Yaman. Nelle prossime puntate, invece, le cose cambieranno. I due si dichiareranno reciprocamente il vero amore e Demir non esiterà a regalarle un anello con diamante, segno dell'inizio della loro nuova vita insieme.

Demir e Züleyha ripercorrono la prima parte della loro vita insieme

Nelle puntate di Terra amara attualmente in onda, la nonnina Azize si è accorta che Züleyha prova qualcosa per Demir.

"I tuoi occhi brillano quando lo vedi, se vuoi posso chiedergli di fidanzarsi con te", le ha detto la nonna, ma Züleyha non vuole far vedere che è presa da Demir, ma durante i prossimi episodi non potrà farne a meno, al punto che i due si ritroveranno e si dichiareranno reciprocamente.

Sarà così che Demir organizzerà una cenetta romantica con Züleyha e i due avranno modo di ricordare il passato, anche abbastanza doloroso, vissuto dalla ragazza da quando è arrivata a Villa Yaman. Ricorderà tutto quello che le ha fatto, tra cui l'obbligo di sposarlo: "Mi vergogno di quello che ho fatto - dirà Demir - anche se è tardi, sappi che sono molto dispiaciuto".

La proposta di Demir

Ora, però, il destino sembra dalla loro parte: "Züleyha sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho vista, ma questa volta il nostro amore è diverso, perché i tuoi occhi brillano come non mai".

Demir penserà anche a un'altra cosa: non le ha mai fatto la proposta di nozze. Per questo prenderà dalla tasca della giacca un astuccio che contiene un solitario con un diamante molto prezioso. "Mi vuoi sposare, Züleyha?", le dirà Demir e la ragazza, con le lacrime agli occhi, gli risponderà: "Certo che ti sposo".

Züleyha: 'Voglio vivere la mia vita al tuo fianco'

"D'ora in poi tutto quello che voglio è vivere la mia vita al tuo fianco. Voglio vivere la felicità che ci meritiamo", continuerà Züleyha e Demir non potrà che essere felice. Le metterà l'anello al dito, baciandole romanticamente la mano.

Züleyha rimarrà ammaliata dall'anello che indossa: "È veramente bello Demir, grazie".

Quel gioiello segnerà per loro un nuovo inizio: "Il nostro matrimonio ricomincia da ora - le dirà Demir - voglio scrivere insieme a te una nuova pagina della nostra vita".

Züleyha annuirà con la testa: "Non ci lasceremo mai, vero?". "Sì, non ci lasceremo mai", risponderà Demir con lo sguardo veramente fiero. La loro felicità però, ben presto, potrebbe subire uno scossone, visto che Züleyha scoprirà che Demir l'ha tradita con Ümit: le cose rischieranno di tornare come un tempo.