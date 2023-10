L'attesa per la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone sta per finire e il 23 ottobre si riprenderà dal destino di Giuseppe Lojacono. L'ispettore sarà nelle mani di un crudele aguzzino mentre tutti lo crederanno morto. Ma chi è il sequestratore del protagonista e perché ce l'ha così tanto con lui? Il passato di Lojacono in Sicilia potrebbe avere a che vedere con questa vicenda che coinvolgerà tutta la squadra, pronta ad intervenire per aiutare l'amico in difficoltà.

I Bastardi di Pizzofalcone: chi è Rocco Squillace, il sequestratore di Lojacono?

La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone inizierà il 23 ottobre su Rai 1 e l'ispettore Giuseppe Lojacono sarà al centro delle vicende. Dopo una lunga attesa il pubblico potrà scoprire cosa è accaduto all'amato protagonista che nell'ultima puntata della scorsa stagione era stato sequestrato da un uomo misterioso ed era in bilico tra la vita e la morte. Si riprenderà da Lojacono, legato e sottoposto a delle torture in un hangar, al centro della spietata vendetta di un suo vecchio nemico. Ma chi odia così tanto l'ispettore e perché? Il pubblico scoprirà che si tratta di Rocco Squillace, una sua vecchia conoscenza tornata proprio per far pagare a Giuseppe Lojacono un conto lasciato in sospeso.

La spietata vendetta di Squillace ne I Bastardi di Pizzofalcone terrà tutti con il fiato sospeso

Il destino di Giuseppe Lojacono sarà nelle mani di uno spietato sequestratore che dopo averlo portato in un hangar lo ha sottoposto a delle torture. Legato e insanguinato, il protagonista sembrerà sul punto di arrendersi a una fine certa, ma non sarà così.

Imbottito di stupefacenti, l'ispettore sarà abbandonato a se stesso condannato a una vita ai margini mentre tutti coloro che lo amavano saranno convinti che sia morto. La vendetta di Rocco Squillace sarà quasi più dura della morte, perché condannerà il protagonista a rinunciare ai suoi affetti e alla sua vita, sotto costante minaccia.

Un nemico venuto dal passato rovinerà la vita all'ispettore

Rocco Squillace è un nemico che è tornato dal passato e questa è l'unica informazione certa che si ha per il momento. Conoscendo la storia del protagonista, potrebbe trattarsi di un collega corrotto di Lojacono visto che l'ispettore era stato trasferito a Pizzofalcone dalla Sicilia, perché un collaboratore di giustizia lo aveva accusato di aver avuto contatti con la mafia. La sete di vendetta potrebbe riguardare anche una questione personale o ancora un malvivente che non ha sopportato di essere incastrato dall'ispettore. Per riuscire a capire davvero cosa abbia scatenato la crudeltà di Rocco Squillace bisognerà aspettare la nuova stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, che quest'anno sarà più coinvolgente che mai. Tutti piangeranno la morte del protagonista, ma la squadra presto scoprirà che è ancora vivo e farà di tutto per aiutarlo.