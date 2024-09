Tarik ripenserà a quando ha inscenato il suicidio di Ozan nella puntata di Endless Love di domenica 22 settembre. Le anticipazioni spiegano in particolare che Emir si recherà all'appuntamento con Tarik per avvertirlo che Kemal è sulle tracce dell'omicida di Ozan. Nel frattempo, Nihan e Kemal si perderanno l'incontro di Kozcuoğlu perché discuteranno dei loro problemi sentimentali. Kemal lascerà infine Asu e Nihan temerà che questo possa far insospettire Emir.

Asu abbandonata a un passo dalle nozze

Kemal e Nihan non riusciranno a stare lontani a lungo e la loro complicità sarà evidente a cena con Leyla e Ayhan.

In questa occasione, Nihan farà ascoltare a Kemal la registrazione in cui Emir ordina ad Hakan di arrestare l'uomo che doveva far fuggire Ozan dal paese dopo l'evasione dalla prigione. Kemal e Nihan, inoltre, avranno una nuova pista da seguire, perché in un'altra registrazione Emir darà appuntamento a qualcuno per parlare di Ozan. Nihan e Kemal decideranno di recarsi a quell'appuntamento, ma prima si godranno la cena con Leyla e Ayhan. Per Kemal sarà ormai impossibile pensare al matrimonio con Asu, perché si renderà conto che non ha smesso mai di amare Nihan e deciderà di essere onesto. Soydere andrà da Asu e le spiegherà che non possono più stare insieme e che sarebbe ingiusto nei suoi confronti perché lui non l'amerà mai.

Asu sarà distrutta, ma le sue preghiere non faranno tornare indietro Kemal. Quest'ultimo, invece, si recherà all'appuntamento con Nihan e quando la donna scoprirà che Soydere è tornato single si infurierà con lui e gli dirà che non vuole più collaborare per paura che Emir possa attentare alla sua vita.

Il tanto atteso bacio tra Kemal e Nihan

Nihan andrà via, ma Kemal prenderà un taxi e la inseguirà fino ad un posto abbandonato. Soydere continuerà a cercare Nihan che in un primo momento proverà a nascondersi, ma poi uscirà e deciderà di affrontare Kemal. Quest'ultimo non resisterà più e bacerà con passione Nihan. Distratti dalle questioni sentimentali, i due protagonisti si perderanno l'incontro di Emir con Tufan.

Kozcuoğlu parlerà al fratello di Kemal di quello che è successo a Ozan. "Kemal sa che ho avvelenato io Ozan", spiegherà Emir, "GIiel'ho detto io stesso". Tufan ascolterà impaurito la versione di Kozcuoğlu che continuerà: "Gli ho anche detto che volevo farlo evadere, ma tuo fratello ha un desiderio insaziabile di sapere". Tufan inizierà a preoccuparsi quando Emir gli dirà che Kemal è convinto che Ozan sia stato ucciso: "Sta cercando l'omicida". Tufan cambierà faccia e ripenserà al giorno in cui si è introdotto nella camera di Ozan e ha preso il corpo del ragazzo per appenderlo ad una corda inscenando un suicidio.

Nihan ha provato a tenere Kemal lontano dalla sua vita

Nelle puntate precedenti, Nihan ha chiamato Asu confessandole che Deniz è la figlia di Kemal.

La donna ha chiesto alla sua rivale di tenere Kemal lontano dalla sua famiglia e Asu le ha promesso che avrebbe fatto il possibile. La ragazza ha ascoltato i consigli di Fehime e ha deciso di accelerare i preparativi per le nozze con Kemal, ma non tutto è andato come previsto. Soydere ha preso tempo perché voleva effettuare il test del Dna per capire se potesse essere il padre di Deniz. Kemal ha ottenuto la risposta alla sua domanda quando ha portato con Nihan la bambina in ospedale e il medico ha evidenziato l'incompatibilità del gruppo sanguigno. Soydere non sa ancora che Deniz è sua figlia, perché Emir ha corrotto il medico, ma nonostante tutto ha deciso di non sposare più Asu.