Zeynep chiederà perdono a Fehime per la sua relazione con Emir nelle prossime puntate di Endless Love, ma non basterà. Le anticipazioni spiegano che Fehime sarà molto dura con sua figlia e non accetterà le sue scuse: "Vai via da questa casa". Zeynep sarà disperata e non le resterà che convincere Hakan a fidanzarsi con lei per evitare che anche Huseyn scopra che è l'amante di Emir.

Fehime penserà spesso alla sua nipotina

Zeynep si troverà nei guai e per seguire il suo cuore rischierà di perdere la sua famiglia. Fehime assisterà al bacio tra Zeynep ed Emir e andrà su tutte le furie.

La signora Soydere trascinerà sua figlia a casa dopo averla rimproverata duramente, ma non se la sentirà di dire tutto a suo marito. Huseyn noterà in Zeynep e Fehime una strana espressione e chiederà spiegazioni a sua moglie. La donna riuscirà a mettere a tacere i sospetti di suo marito dicendogli che Hakan vuole chiedere la mano di Zeynep. Il giorno seguente Fehime preparerà una cena per la sua famiglia, ma avrà un momento di tristezza in cui si chiuderà nella sua stanza. Il rifugio per Fehime sarà la foto della sua nipotina che ha deciso di tenere con sé dopo aver consegnato il diario a Nihan. Zeynep entrerà nella stanza di sua madre e cercherà un dialogo con lei quando la troverà in lacrime.

Le scuse di Zeynep non basteranno

Zeynep si inginocchierà accanto a Fehime e le chiederà perdono per la grande delusione che le ha dato. La ragazza spiegherà di essersi innamorata della persona sbagliata e di essersi lasciata manipolare da Emir. In lacrime, Zeynep dirà che non ha potuto fare a meno di Emir anche se ha provato ad allontanarlo.

"Non dovevo farlo", spiegherà Zeynep, "Sono annegata in un bicchiere d'acqua".

Fehime ascolterà le parole di sua figlia ma non si ammorbidirà nei suoi confronti e, quando la ragazza proverà ad avvicinarsi, la allontanerà. "Dì qualcosa per favore", implorerà Zeynep, ma Fehime riuscirà soltanto a dirle che non la perdonerà: "Vai via da questa casa".

"Dirò tutto a tuo padre e ti manderà via", avvertirà la donna, "Oppure ti sposerai e andrai via". A Zeynep non resterà altro che provare a convincere Hakan a fidanzarsi davvero con lei per evitare la rabbia di suo padre.

Fehime ha scoperto il segreto Zeynep grazie a Banu

Nelle puntate precedenti Banu e Tarik sono stati costretti a trasferirsi a casa Soydere. Il figlio di Fehime, infatti, ha contratto dei debiti che non ha potuto saldare e ha perso la casa in cui viveva con sua moglie. Banu ha dovuto adattarsi alla vita in casa dei suoceri, ma non è riuscita ad integrarsi. L'antipatia di Fehime nei suoi confronti, infatti, è stata tale da farla sentire sempre fuori posto. Zeynep si è unita a sua madre rendendo la vita di Banu ancora più insopportabile e a quel punto la nuova arrivata ha pensato di fargliela pagare. Appena ne ha avuto occasione, Banu ha consigliato a Fehime di seguire Zeynep per scoprire il suo grande segreto: è l'amante di Emir.