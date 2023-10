Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma dal 30 ottobre al 3 novembre in prima visione assoluta, raccontano che ci sarà spazio per le vicende di Maria Puglisi, la quale si ritroverà in grande difficoltà dopo il bacio che c'è stato con Matteo [VIDEO] Portelli.

Vittorio, invece, dopo l'ennesimo avvicinamento che c'è stato con Matilde, si renderà conto di essere in grande difficoltà, ma ben presto avrà modo di notare che la donna non ha intenzione di mollare suo marito Tancredi.

Maria in crisi per Matteo: anticipazioni Il Paradiso 30 ottobre-3 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 3 novembre 2023, rivelano che Maria si troverà a vivere un momento di profonda crisi dopo il bacio che c'è stato con Matteo.

I due si lasceranno andare ad un momento di passione che non passerà inosservato e, in particolar modo il ragazzo, si renderà conto di provare qualcosa di veramente forte nei confronti della stilista.

Per tale motivo, quindi, il giovane Portelli deciderà di farsi avanti con la ragazza e proverà ancora una volta a conquistare il suo cuore, senza però riuscirci.

Sì, perché nonostante la forte emozione vissuta assieme, Maria non se la sentirà di lasciarsi andare fino in fondo.

La stilista si mostrerà scostante e fredda nei confronti di Matteo e, dopo il bacio tra di loro finirà per trattarlo male.

Concetta nel mirino di Botteri

Un duro colpo per Portelli che, a quel punto, si renderà conto di dover fare un passo indietro per non scatenare la reazione contrariata della ragazza.

Concetta, invece, dopo essere stata assunta al Paradiso dovrà confrontarsi con Botteri, che non ha gradito affatto la sua ammissione in atelier come stilista, dato che nessuno lo ha consultato prima che venisse presa questa decisione così importante.

Di conseguenza, Botteri si mostrerà particolarmente spietato nei confronti della sarta e cercherà in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote, così da poter dimostrare a tutti che non è all'altezza di quel ruolo che le è stato affidato.

Vittorio rifiutato da Matilde

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 3 novembre, rivelano che ci sarà spazio per un nuovo momento di tenerezza con Matilde.

I due si mostreranno affiatati e complici come non mai e, a quel punto, Vittorio spererà che Matilde possa finalmente lasciarsi andare e chiudere con suo marito.

Ciò, però, non accadrà: la donna continuerà a mostrarsi in compagnia di suo marito Tancredi e a quel punto, Vittorio si renderà conto di dover fare un passo indietro, dopo il rifiuto da parte della donna.

Elvira beccata da Tullio con Salvo

E poi ancora, nel corso dei prossimi episodi della soap opera di questa settimana, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Tullio.

Dopo un periodo di assenza, il ragazzo rimetterà piede a Milano per fare una sorpresa alla sua amata Elvira, ma sarà lui stesso a riceverne una in cambio.

Al suo ritorno, infatti, troverà la venere tra le braccia di Salvatore e non la prenderà per niente bene.

Questa scena, infatti, rischia di mettere in crisi il legame tra Elvira e Tullio, al punto da compromettere la loro storia d'amore e ciò che potrebbe essere del loro futuro.

Come proverà a giustificarsi la venere del grande magazzino milanese? Riuscirà a placare l'ira del suo fidanzato? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.