Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo turco, in merito alla puntata di venerdì 4 novembre, evidenziano che Mujgan scoprirà che Monika, ex partner di Fekeli junior, ha tentato il suicidio due anni prima, quindi la dottoressa deciderà di troncare la relazione sentimentale con Fikret. Zuleyha, grazie a un'intuizione di Sermin, verrà trovata svenuta e in preda a un'amnesia nel bosco bloccata in una trappola per orsi e verrà prontamente condotta in ospedale. Demir, infine, troverà villa Yaman tappezzata di manifesti contro il padre Adnan e andrà su tutte le furie, mentre Altun verrà dimessa dalla clinica e rivelerà a Sevda non soltanto che la memoria è tornata, ma anche di conoscere l'identità di chi ha affisso i manifesti in tutta Cukurova.

Ismail vorrà riscattare le terre di Gulten visto che Gaffur non gli ha mai restituito i soldi

Le ricerche di Zuleyha, scomparsa oramai da qualche giorno, non produrranno risultati utili almeno finché un'intuizione di Sermin condurrà finalmente al ritrovamento della donna. Altun sarà inizialmente svenuta e bloccata in una trappola per orsi, ma quando si riprenderà sarà evidente che la stessa è in preda a un'amnesia dove ricorda esclusivamente di essere innamorata di Demir.

La moglie di Yaman non ricorderà il motivo che l'ha condotta fino al bosco e perché sia scomparsa, così vivrà il primo momento piacevole dopo giorni quando confesserà a Demir di amarlo e i due si lasceranno andare a un lungo bacio, effusione che spezzerà il cuore di Umit.

Mujgan, dopo aver saputo da Bathiar dell'esistenza di Monika, non ci metterà molto a scoprire che l'ex partner di Fikret ha tentato il suicidio due anni prima, così la nipote di Behice deciderà di troncare la storia col giovane.

Gulten scoprirà da Ismail che Gaffur ha impegnato le sue terre come garanzia per un prestito. Come se non bastasse, la giovane Taskin apprenderà anche che Ismail ha intenzione di riscattare tali terreni visto che il marito di Saniye non gli hai mai restituito il denaro ricevuto.

Nonostante ciò Gulten preferirà non dirà nulla a nessuno.

Zuleyha dirà a Sevda di conoscere l'artefice dei manifesti contro Adnan senior

Mentre Demir si sentirà profondamente in colpa al capezzale di Zuleyha, quest'ultima sarà ancora in preda all'amnesia. La mattina seguente Cukurova sarà tappezzata da manifesti che calunnieranno Adnan senior, così Demir ordinerà ai suoi uomini di rimuoverli tutti.

Mujgan, intanto, percepirà che tra il giovane Yaman e Umit c'è qualcosa, quindi deciderà di parlarne col nuovo primario della clinica. Nel frattempo Sermin scoprirà a seguito di un'indagine che Demir non è mai stato ad Ankara come sosteneva.

Umit, ascoltate le accuse di Sermin al suo amante, proverà a proteggerlo fornendogli un alibi, mentre Zuleyha verrà finalmente dimessa e quando tornerà a villa Yaman assieme a Demir e Sevda tutti e tre si troveranno di fronte la scena di una villa zeppa di manifesti contro Adnan.

Demir sarà furioso e perderà il controllo. Zuleyha infine rivelerà a Sevda di aver ritrovato la memoria e di sapere chi è l'artefice dei manifesti.