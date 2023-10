Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 su Rai 1 e le anticipazioni annunciano ancora colpi di scena.

Nel corso della puntata in onda mercoledì 18 ottobre Umberto (Roberto Farnesi) sarà soddisfatto della rottura tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti), mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) offrirà il suo aiuto a Matilde (Chiara Baschetti). Alfredo (Gabriele Anagni) si impegnerà di più per far breccia nel cuore di Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo) convincerà Matteo (Danilo D'Agostino) a restare al Paradiso delle signore.

Flora (Lucrezia Massaro) dovrà organizzare l'evento al Circolo, ma Fiorenza (Greta Oldoni) sarà pronta a ostacolarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Flora si scontra con Fiorenza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 18 ottobre raccontano che Umberto mostrerà una certa soddisfazione nell'apprendere che Adelaide ha chiuso la sua relazione con Marcello. In Guarnieri c'è ancora un interesse nascosto per la cognata? Nel frattempo Flora dovrà dare il massimo per l'organizzazione di un evento al circolo. Per la compagna di Umberto sarà un'ottima occasione per dare prova del suo valore, ma non mancheranno gli ostacoli. Fiorenza Gramini non perderà l'opportunità per mettere in difficoltà Flora e tra le due donne ci sarà uno scontro.

Anticipazioni puntata di mercoledì 18 ottobre: Alfredo in difficoltà con Irene

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 che andrà in onda mercoledì 18 ottobre vede al centro dei riflettori Alfredo, che continuerà a essere in difficoltà con Irene. Il ragazzo penserà di sorprendere la fidanzata con un regalo che desidera, ma per riuscirci dovrà impegnarsi di più.

Matilde, invece, sarà proiettata verso il nuovo impegno con la Galleria Milano Moda. Dopo aver ricevuto una proposta di collaborazione da parte del console giapponese, Tancredi e la moglie dovranno preparare una campagna promozionale. A questo proposito Vittorio offrirà il suo aiuto a Matilde, dimostrando di essere felice per lei anche se fa parte della concorrenza.

Maria aiuta Matteo a riflettere sul suo futuro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà ampio spazio per Matteo. Quando il ragazzo capirà che Marcello gestisce la metà delle quote del grande magazzino, penserà di mollare tutto e rinunciare al suo nuovo lavoro da contabile. Sfogarsi con Maria gli servirà, visto che metterà a fuoco la situazione e alla fine si lascerà convincere a restare. La signorina Puglisi farà capire a Matteo quanto sia importante quel lavoro e non sarebbe giusto farsi sfuggire una simile opportunità.