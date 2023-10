L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 prosegue su Rai 1 con molte novità e le anticipazioni annunciano una puntata intensa giovedì 12 ottobre.

L'attenzione sarà focalizzata su Marcello che dopo l'ennesimo rifiuto di Matteo proverà ad aiutare suo fratello di nascosto. Nel frattempo, Adelaide e Flora saranno inaspettatamente vicine, tanto che la signora Ravasi deciderà di trasferirsi alla villa in assenza della contessa. Ci sarà un incontro anche tra Umberto e Adelaide in cui il commendatore confiderà un suo tormento. Infine, Irene, Elvira, Alfredo e Tullio organizzeranno una serata tra amici e Salvatore verrà a saperlo nel modo peggiore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Marcello deciso ad aiutare Matteo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che nella puntata di giovedì 12 ottobre Marcello sarà deluso dal rifiuto di Matteo. Il ragazzo sembrerà non voler accettare nessun aiuto da suo fratello nonostante abbia bisogno di un lavoro. Barbieri non avrà nessuna intenzione di mollare la presa, ma studierà un modo per poter aiutare Matteo di nascosto. Quando Marcello verrà a sapere da Vittorio che il grande magazzino cerca un contabile, non si lascerà sfuggire questa occasione e penserà a come fare per coinvolgere Matteo senza fargli credere che non sia opera sua.

Il fratello di Barbieri potrebbe essere un ottimo sostituto per Vito Lamantia che non potrà tornare in Italia in un breve periodo.

Anticipazioni puntata di giovedì 12 ottobre: Adelaide e Flora vicine

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di giovedì 12 ottobre vedrà al centro dei riflettori anche Adelaide, in partenza per Ginevra da sua figlia Odile.

Tra la contessa e Flora ci sarà un inaspettato riavvicinamento e la compagna di Umberto deciderà anche di accettare la proposta di Adelaide. Quest'ultima chiederà a Flora di trasferirsi a villa Guarnieri con Umberto durante la sua lunga assenza. Successivamente, il commendatore si recherà da Adelaide e con lei avrà un confronto molto importante.

In questa occasione Umberto si lascerà andare raccontando alla cognata i suoi tormenti. Non è ancora stato svelato di cosa parlerà Guarnieri a sua cognata e cosa lo faccia stare così male. Potrebbe essere il non aver saputo subito dell'esistenza di Odile o qualcosa che riguarda il suo passato con Adelaide.

Salvatore deluso dal voltafaccia di Alfredo, impegnato in una serata con Elvira e Tullio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata di giovedì 12 ottobre ci sarà ampio spazio anche per i più giovani. Elvira, Irene, Alfredo e Tullio penseranno di trascorrere la serata tutti insieme e l'iniziativa partirà dalle ragazze. Perico si troverà in una situazione difficile, perché da un lato vorrebbe accontentare la sua fidanzata, ma dall'altro temerà il giudizio di Salvatore a cui sicuramente non farebbe piacere vederlo in compagnia di Tullio. Alfredo deciderà di non dire niente ad Amato, ma Salvatore verrà a sapere della serata nel modo peggiore.