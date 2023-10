Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma dal 9 al 13 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Maria scoprirà che Vito non tornerà a Milano in tempi brevi, tanto che il ragazzo lascerà il suo incarico al Paradiso. Ci sarà spazio anche per la grande delusione di Marcello, il quale si ritroverà alle prese con una serie di cambiamenti legati alla sua vita sentimentale con Adelaide, che lo lasceranno spiazzato.

Adelaide pronta a lasciare la città per sua figlia: anticipazioni Il Paradiso al 13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 fino al 13 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marcello, intenzionato a recuperare il legame con suo fratello.

Il giovane Barbieri non intende arrendersi e vuole cercare di fare il possibile per far sì che tra lui e Matteo possa tornare di nuovo il sereno.

Ma, in questi nuovi episodi della soap, Marcello si ritroverà a dover fare i conti anche con la decisione del tutto inaspettata della contessa Adelaide, la quale annuncerà la sua imminente partenza per Ginevra.

Grazie all'aiuto di Flora e Umberto, la contessa ha deciso di partire per recuperare il rapporto con sua figlia e Marcello verrà informato solo quando ormai Adelaide ha già fatto la sua scelta.

Marcello deluso e ferito da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 13 ottobre

Un duro colpo per Marcello, che si mostrerà fortemente ferito e deluso dal modo di fare della sua amata e si renderà conto che qualcosa sta cambiando.

Il rapporto tra i due sembra essere già logoro, sebbene stiano insieme solo da poco tempo e questo renderà tutto più difficile, dato che adesso dovranno vivere una relazione a distanza.

Come se non bastasse, poi, Adelaide convincerà Flora a trasferirsi presso villa Guarnieri con Umberto: durante la sua assenza, saranno loro a tenere in mano le redini della tenuta.

Maria scopre che Vito non torna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal 9 al 13 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Maria, la quale farà una amara scoperta sul conto del suo fidanzato.

Vito si trova in Australia e sarebbe dovuto rientrare in città al più presto, ma così non sarà. Maria, infatti, scoprirà da Vittorio che Vito ha scelto di lasciare il suo ruolo di contabile del grande magazzino milanese e quindi non tornerà a Milano in tempi brevi.

Intanto, la giovane Puglisi si ritroverà a dover affrontare anche un'emergenza sul lavoro e potrà contare sull'aiuto e il sostegno di sua madre.