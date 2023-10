Cosa succede nelle puntate settimanali della soap opera Tempesta d'amore dall'8 al 14 ottobre 2023 su Rete 4? Le anticipazioni raccontano che Christoph inizierà lentamente a riprendersi dopo l'attacco di Ariane, ma riceverà una diagnosi di problemi cognitivi da parte dei medici.

Nel frattempo Michael incorrerà in un imprevisto durante la sua serata romantica con Rosalie. Sarà un brutto periodo per Ariane che, sola e disperata, metterà da parte l'orgoglio implorando Erik di andare a trovarla in carcere.

Anticipazioni di Tempesta d'amore 8-14 ottobre 2023: una strana serata per Michael

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore dall'8 al 13 ottobre in onda su Rete 4 raccontano che verrà pubblicato un articolo in cui i Saalfeld saranno presi di mira. La loro reputazione rischia di essere rovinata. A quel punto, i due si metteranno sulle tracce dell'informatore che li ha messi nei guai.

Il sospetto di Werner ricadrà su Alfons, è stato lui a parlare con i giornalisti per rovinarlo? Alfons, sentendosi profondamente offeso, reagirà molto male.

Ma Yvonne, avendo paura di essere smascherata, chiederà a Josie di aiutarla a nascondere le prove. Le cose si complicheranno non poco quando Paul, ignaro di tutto, mostrerà la sua preoccupazione per quanto successo.

Nel frattempo, la serata romantica organizzata da Michael per Rosalie prenderà una piega inaspettata.

Tempesta d'amore, trame puntate 8-13 ottobre: Ariane è disperata

Continuando con le anticipazioni vedremo Constanze preparare una sorpresa per il fidanzato, ma il suo entusiasmo le si ritorcerà contro. Intanto, Paul verrà a sapere che Josie gli ha raccontato una bugia riguardo la posizione di Yvonne nella faccenda che ha coinvolto i Saalfeld.

Nonostante la rabbia e la delusione, Paul la perdonerà.

Arriverà un misterioso bonifico bancario da parte di Ariane, che continuerà a comportarsi in modo alquanto strano. Come svelano infatti gli spoiler di Tempesta d'amore, ecco che scriverà una lettera a Erik, implorando il suo perdono e chiedendogli di farle visita in carcere.

Christoph riceve una preoccupante diagnosi medica nelle nuove puntate di Tempesta d'amore

Erik, dopo ver letto la lettera di Ariane, non avrà nessuna intenzione di andare a trovarla in carcere ma Werner lo esorterà a farle visita, in modo da capire come e perché ha effettuato il bonifico. Ci si chiede che cosa abbia davvero in mente la furba Kalemberg.

Infine Christoph sarà molto preoccupato per la diagnosi medica: soffre di una forma di acalculia, ossia un difetto cognitivo nell'effettuare il calcolo mentale e scritto, conseguenza del trauma che gli ha procurato Ariane.