Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal 16 al 20 ottobre, in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Matilde si troverà ai ferri corti con il marito Tancredi, dopo aver scoperto che ha preso una decisione importante senza consultarla.

Spazio anche alle vicende di Marcello, che dopo l'addio della contessa Adelaide si ritroverà a fare i conti con la furia di Umberto.

Matilde furiosa e delusa: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 20 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 20 ottobre 2023 rivelano che Tancredi e Matilde porteranno avanti le trattative con l'ambasciata giapponese per siglare l'accordo che li legherà alla Galleria Milano Moda.

Tuttavia il colpo di scena non tarderà ad arrivare: sebbene i due coniugi si consultino sempre prima di arrivare a una decisione finale, Matilde farà una scoperta che la lascerà interdetta.

Scoprirà che Tancredi ha fatto una scelta importante in merito a questo accordo e l'ha conclusa senza neppure consultarla.

Per tale motivo Matilde si mostrerà furiosa e amareggiata per quanto è accaduto, e finirà per mettere in discussione la fiducia riposta fino a questo momento nei confronti del marito.

Marcello provato per Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 8 al 20 ottobre

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma da lunedì 16 ottobre su Rai 1 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello, che si troverà a fare i conti con la scelta di Adelaide: quella mettere la parola fine alla loro relazione e voltare pagina.

Un duro colpo per Marcello, che proverà a farsi forza dato che, in questo periodo in cui Adelaide non sarà presente a Milano, spetterà a lui gestire le sue quote del Paradiso.

Proprio questa decisione della contessa, manderà in crisi Umberto Guarnieri.

Marcello si scontra con Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 20 ottobre

Il commendatore non accetterà che Adelaide abbia scelto di affidare il suo patrimonio a Marcello, che considera ancora una persona inesperta del settore.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, con il ritorno di Umberto e Flora a villa Guarnieri, tornerà a inasprirsi anche il rapporto con Marcello.

Ben presto il giovane Barbieri sarà ai ferri corti col Commendatore Guarnieri: i due si scontreranno furiosamente sulla questione del patrimonio della contessa.

Matteo preso da Maria: trame Il Paradiso delle signore al 20 ottobre

Spazio anche alle vicende di Matteo, che nel corso dei prossimi episodi della soap lascerà intendere di provare qualcosa nei confronti di Maria.

Parlando con la mamma, Portelli ammetterà che Maria è stata preziosa per lui e lo ha aiutato molto a fare delle scelte importanti per il suo futuro.

Anche la stilista non potrà nascondere che l'arrivo di Matteo a Milano l'abbia scombussolata, tanto da mettere in discussione anche i suoi sentimenti per Vito.