Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 e le anticipazioni di martedì 24 ottobre annunciano ancora novità per i protagonisti.

Irene noterà una certa energia tra Maria e Matteo, mentre Agata sarà sempre più presa da Roberto e la cosa sarà evidente. Con il ritorno di Ezio e Gloria bisognerà risolvere i problemi della ditta Colombo e a questo proposito Marcello si farà avanti con un'idea. Vittorio dovrà riconoscere l'impegno di Barbieri, nonostante continui a essere un po' infastidito dalla sua ingerenza. Per Concetta arriverà la proposta del lavoro come sarta da parte della figlia, mentre Umberto penserà a come ostacolare i Colombo sfruttando il loro problema.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Irene nota Maria e Matteo complici

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di martedì 24 ottobre raccontano che al grande magazzino non mancheranno le infatuazioni. Irene, sempre attenta alle sue colleghe, non potrà fare a meno di notare che tra Maria e Matteo sta nascendo una certa sintonia. L'energia che i due ragazzi sprigionano quando sono insieme attirerà l'attenzione della signorina Cipriani, ma Cupido sembrerà colpire anche una delle nuove arrivate. La cotta di Agata nei confronti di Roberto sarà sempre più evidente. La sorella di Maria è rimasta affascinata sin da subito dal pubblicitario, ma per il momento ignora il fatto che sia omosessuale.

Anticipazioni puntata di martedì 24 ottobre: Ezio in pena per i Tessuti Colombo

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda martedì 24 ottobre vede tra i protagonisti anche Ezio e Gloria. Appena di ritorno a Milano, i coniugi dovranno affrontare una delicata questione che riguarda la ditta dei Tessuti Colombo e cercheranno con Vittorio una soluzione al loro problema.

Conti continuerà a tollerare poco l'ingerenza di Marcello, ma dovrà ammettere il suo impegno nella vicenda. Barbieri proporrà una via d'uscita che si rivelerà la più plausibile per rimettere le cose al loro posto. Non è ancora chiaro quale sia il problema che blocca il lavoro della ditta Colombo, ma nelle prossime puntate verrà raccontato tutto.

Maria chiede a Concetta di aiutarla in atelier

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che la notizia della crisi della Tessuti Colombo presto arriverà alle orecchie di tutti. Matilde verrà a sapere del momento delicato che la ditta sta affrontando e penserà a come agire. Anche Umberto si darà da fare, ma Guarnieri avrà come obiettivo quello di approfittare della situazione per mettere in difficoltà Ezio. Maria proporrà a Concetta di lavorare con lei in atelier. La donna non rifiuterà l'offerta, ma stabilirà delle condizioni da rispettare.