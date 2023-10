Ezio e Gloria tornano ne Il Paradiso delle signore ma il loro rientro aprirà una lunga parentesi buia. Stando infatti alle nuove anticipazioni Gloria ed Ezio dovranno prendere una decisione importante che influirà sul loro futuro. Tutto avrà inizio quando Vittorio e Roberto, preoccupati, telefoneranno al signor Colombo, invitandolo a tornare al più presto a Milano. La fabbrica ha grossi problemi e serve un intervento mirato e repentino.

Al momento del ritorno di Ezio e Gloria al Paradiso delle signore ci saranno due schieramenti: da una parte Maria, Irene e Matilde felicissime di ritrovarli e dall'altra Umberto, che inizierà a tramare contro di loro, animato da un sentimento di vendetta che ritornerà prepotentemente a galla: che cosa aspetta i Colombo?

Il Paradiso delle signore 8 nuovi episodi: Ezio e Gloria di nuovo nel buio

Le anticipazioni delle prossime puntate Il Paradiso delle signore raccontano che per Ezio e Gloria non sarà un ritorno facile quello a Milano. I due ora sono felici, hanno ritrovato l'amore e ricostruito la loro famiglia con Stefania. Tuttavia, sembra che il destino avverso voglia a tutti costi fargliela pagare in qualche modo, e così sarà.

Vittorio e Roberto saranno chiari: la fabbrica Colombo rischia grosso e occorre una soluzione vincente. Marcello, che vorrà fare di tutto per aiutare Ezio e Gloria, contatterà un imprenditore per comprare dei terreni, ma succederà qualcosa di totalmente inaspettato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Umberto distrugge Ezio e Gloria?

Nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore Umberto sarà pronto a distruggere Ezio e Gloria per vendicarsi di quanto successo tra lui e Colombo in passato. Stavolta, sarà pronto davvero a tutto.

L'affare con l'imprenditore terriero salterà, perché improvvisamente alzerà il prezzo, un costo che Ezio, al momento, non potrà permettersi.

La situazione starà per precipitare, quando interverrà Matilde.

Ezio e Gloria prendono una decisione importante per il loro futuro

Matilde proporrà ai Colombo di prendere in affitto il terreno dove sorgeva la sua ex fabbrica, a un prezzo conveniente. La situazione verrà resa molto più complicata del previsto nelle puntate Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 ottobre e Umberto non si lascerà scappare questa perfetta occasione per vendicarsi.

A quel punto, Ezio e Gloria prenderanno una decisione importante per il loro futuro. Al momento le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli, ma siamo certi che, in qualsiasi caso, non sarà facile tenere testa a Umberto, che non mollerà la presa.

Insomma, sembra proprio non esserci pace per i Colombo, anche se stavolta possono combattere insieme, uniti dal loro amore.