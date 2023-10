Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di ottobre 2023 rivelano che Ezio e Gloria tornano a Milano con grande gioia di tutti i loro cari. Vittorio ha chiamato il signor Colombo per un imprevisto alla sua impresa, e pare che la situazione sia più complicata del previsto. A mettere loro i bastoni tra le ruote sarà Umberto, deciso a rovinarli con un meticoloso piano che organizzerà nei minimi dettagli nel corso delle nuove puntate in onda su Rai 1.

Ci si chiede come mai Umberto voglia portare alla rovina i Colombo e che cosa farà per raggiungere il suo obiettivo.

Di seguito, quello che succederà nelle prossime puntate della soap in prima visione assoluta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Ezio e Gloria tornano a Milano

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore tornano Ezio e Gloria, con grande gioia da parte dei fan, che aspettavano da tanto questo momento. Tuttavia, il loro rientro non sarà affatto semplice. Vittorio e Roberto hanno telefonato a Colombo per via di un imprevisto all'azienda, che si rivelerà più ostico di quanto preventivato.

Maria, Clara e Irene accolgono con gioia Ezio e Gloria, che sembrano essere stati lontani una vita da Milano, con tutto quello che hanno passato. Anche se ora la loro famiglia è di nuovo felice, si apre un altro - l'ennesimo - capitolo buio.

I coniugi Colombo sono in seria difficoltà e Matilde si offre immediatamente di dar loro una mano, proponendo di affittare i terreni dove sorgeva l'ex fabbrica Frigerio. Qualcuno, invece, trama nell'ombra.

Il Paradiso delle signore nuove puntate, Gloria ed Ezio in grossi guai

Nei prossimi episodi della soap Il Paradiso delle signore, anche Marcello si prodigherà per aiutare i Colombo, contattando un imprenditore per vendere loro dei terreni.

Purtroppo l'accordo va in fumo quando l'imprenditore alza l'asticella e propone una cifra assurda per la vendita delle terre, alla quale Ezio non può far fronte.

A mettere in difficoltà Ezio e Gloria è Umberto, che pianifica tutto nei minimi dettagli affinché l'azienda fallisca. Ci si chiede cosa farà e come mai ha ancora così tanto odio nei confronti del suo ex collaboratore.

Il Paradiso delle Signore 8, che piano ha Umberto per rovinare Ezio e Gloria?

Nel corso della precedente stagione della soap Il Paradiso delle signore, non correva buon sangue tra Ezio e Umberto, nonostante lavorassero insieme. Guarnieri è sempre stato molto severo con Colombo e non ha perso tempo a umiliarlo quando, per via di un imprevisto famigliare, gli ha creato delle difficoltà con un cliente piemontese.

Stanco di essere umiliato, Ezio ha presentato le sue dimissioni mettendosi in proprio. Ora Umberto ha trovato l'occasione perfetta per vendicarsi di quel torto, e userà tutte le carte a sua disposizione per rovinare Ezio e Gloria. Al momento non sappiamo quale sia il suo piano, ma certamente sarà difficile tenergli testa.