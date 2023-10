Le puntate di Terra Amara continuano a registrare ascolti altissimi. Le anticipazioni dei prossimi episodi che andranno in onda su Canale 5 raccontano che Demir scoprirà la Gravidanza di Zuleyha, nonostante lei cerchi di nasconderla perché molto preoccupata dalla reazione del marito. Come se non bastasse, c'è di mezzo anche Umit, che farà di tutto per rovinare la vita a Demir, in particolare dopo che verrà lasciata senza tanti scrupoli.

Il destino, come spesso accade, ha in serbo conseguenze ed eventi inaspettati, e così sarà anche per la gravidanza di Zuleyha, nonostante Demir la rassicuri dicendole che andrà tutto bene.

Di seguito, ciò che accadrà nei nuovi episodi dell'amatissima soap opera turca.

Terra amara nuove puntate Mediaset: Demir non riesce a liberarsi di Umit

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara promettono grandi novità e colpi di scena. Dopo un lungo periodo di screzi Fikret ammetterà di aver oltrepassato il limite e farà pace di Demir, che lo accoglierà come fosse un vero fratello. La bella atmosfera tra i due coinvolgerà anche Fekeli, molto felice di poter condividere di nuovo del tempo con suo nipote.

Chi invece non si arrenderà sarà la dottoressa Umit, innamoratasi inaspettatamente di Demir dopo che ha cercato di distruggerlo. Sarà così che la storia tra Demir e Umit metterà Zuleyha in pericolo anche quando Yaman darà un ultimatum alla sua amante: o lascerà la città o le toglierà la vita.

Le parole di Demir non serviranno a nulla, perché Umit tornerà alla carica, intenzionata più che mai a rovinare la vita sia a Yaman che a Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha scopre di essere incinta

Le nuove anticipazioni di Terra amara raccontano che Umit non si perderà d'animo e tornerà a ossessionare Demir approfittando della celebrazione del matrimonio di Rashid e Fadik.

Umit dirà a Demir che non può vivere senza di lui.

Davanti all'ennesima provocazione, Yaman perderà le staffe e sarà molto risoluto con Umit, ordinandole di lasciarlo in pace. In questa complicata situazione Sevda scoprirà tutto ma Demir la pregherà di non dire nulla a Zuleyha, preoccupato che il suo matrimonio possa finire.

Intanto Zuleyha avrà il sentore che a Demir possa succedere qualcosa e, presa dall'ansia, comincerà ad avere una nausea costante.

In un primo momento penserà che sia dovuta allo stress ma ben presto scoprirà di aspettare un bambino.

Zuleyha e Demir, un triste destino

Nelle nuove puntate di Terra amara Sermin dirà a Demir che Zuleyha è incinta e la sua felicità sarà alle stelle. Entrambi saranno felicissimi e Yaman tranquillizzerà la moglie: ''Andrà tutto bene''.

Purtroppo così non sarà, perché a causa di un incidente stradale, sia la vita di Zuleyha che quella del suo bambino verranno messe a rischio.