La morte di Behice sarà l'evento clou delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo tante tribolazioni verranno a galla alcune verità, come la colpevolezza della donna nell'omicidio di Hünkar. Behice si toglierà la vita gettandosi da un dirupo, ma ad attenderla non ci saranno dei funerali degni di nota, visto che saranno abbastanza miseri.

La morte di Behice trasmessa in anteprima a Verissimo

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 14 ottobre, con ospiti Selin Genç e Aras Şenol (gli interpreti di Gülten e Çetin), Silvia Toffanin ha mostrato per la prima volta su Canale 5 come avverrà la morte di Behice.

Messa con le spalle al muro e con alle calcagna Fekeli, Züleyha e Demir, la donna deciderà di togliersi la vita. In un primo momento si sentirà come una leonessa, soprattutto quando Fekeli le darà in mano una pistola. Lui la metterà alla prova, vorrà vedere se sarà capace di pentirsi di quello che ha fatto magari uccidendosi. Invece Behice sparerà contro Fekeli, ma la pistola sarà volutamente scarica e per lei le cose si metteranno solo male.

Behice muore, ma Demir non la vuole vedere sepolta a Çukurova

Per Behice non ci sarà via d'uscita, anche perché capirà che potrebbe morire proprio per mano di Demir. Per questo si lancerà da un dirupo e quel volo segnerà per sempre la fine della sua vita.

Verranno avvertite le forze dell'ordine, che si occuperanno di prelevare il corpo della donna per portarlo in ospedale.

Non ci sarà bisogno di nessun esame autoptico: Behice è morta per sua volontà e la polizia chiuderà anche il fascicolo che riguarda la morte di Hünkar, visto che Behice davanti a tutti ha confessato la sua colpevolezza.

Le forze dell'ordine saranno pronte a consegnare il corpo di Behice ai suoi familiari, ma Demir farà un'esplicita richiesta.

I miseri funerali di Behice a Istanbul

Demir di rifiuterà di avere a Çukurova i funerali di Behice. Quella è infatti la terra della madre, che non può di certo ospitare le esequie di colei che l'ha uccisa.

Sarà così che Fekeli intercederà per lui e chiederà a Müjgan di far seppellire la zia altrove. La ragazza penserà che sia giusto così e vorrà che i resti della zia riposino nella sua città d'origine: Istanbul.

Müjgan e Fikret partiranno con il feretro della zia. La ragazza penserà che ad attenderli ci sia un po' di gente, almeno le amiche di Behice, invece non ci sarà praticamente nessuno. Quasi tutti inventeranno una scusa per non essere presenti alle esequie, a cui parteciperanno solo tre persone: una vecchia amica di Behice e due signori, che sembreranno passare di lì più per caso che per volontà. Sarà un colpo al cuore per Müjgan, che - nonostante tutto - perderà una persona che per lei nella vita ha fatto tanto.